Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố quyết định về công tác cán bộ

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn viên, thanh niên.

Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi lễ, đại diện Trung ương Đoàn công bố Quyết định số 59-QĐ/TWĐTN-CTĐ ngày 3/11/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận đồng chí Lò Mạnh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quyết định và đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Kim Quy ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lò Mạnh Cường đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Đồng thời, đề nghị trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng triển khai các công trình, phần việc thanh niên sát với thực tiễn theo tinh thần “ba rõ, ba đo”. Quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò tổ chức Đoàn ở cơ sở, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng chí Lò Mạnh Cường, tân Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lò Mạnh Cường trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh; khẳng định sẽ tiếp tục sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương Đoàn và tỉnh thành những chương trình, hoạt động thiết thực; đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy trí tuệ và sức trẻ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Sơn La.

Ban Thường trực MTTQ và các tổ chức CT-XH tặng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao quyết định công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La khóa XIV; đồng chí Chá A Của tặng hoa chúc mừng đồng chí Lò Mạnh Cường nhận nhiệm vụ mới.