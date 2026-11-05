Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thị Bình

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau; Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; Vũ Đăng Định, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội.

Đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình trong ngày nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Minh Hải, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (khoá VII), cán bộ tiền khởi nghĩa.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, công bố Quyết định của Ban Bí thư về tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của đảng viên cao niên. Đồng thời khẳng định, đồng chí Nguyễn Thị Bình tham gia cách mạng từ tháng 10/1945, khi tuổi đời còn rất trẻ, là hiện thân tiêu biểu cho khí phách kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Nam Bộ. Trong mọi hoàn cảnh, đồng chí luôn giữ trọn lòng kiên trung theo Đảng.

Suốt chặng đường công tác, từ cán bộ phụ vận đến Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe và hết lòng chăm lo quyền lợi của Nhân dân.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và địa phương ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến trọn đời của đồng chí Nguyễn Thị Bình cho đất nước. Đồng thời là tấm gương sáng về danh dự người đảng viên, tinh thần cống hiến và sự tiên phong để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Đồng chí Trần Đức Thắng trân trọng đeo Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Bình.

Đồng chí Trần Đức Thắng trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trao khánh vàng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình.

Đồng chí Trần Đức Thắng và đồng chí Đặng Văn Dũng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Bình.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Cà Mau, địa phương và gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình.