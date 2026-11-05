Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thị Bình
Sáng 5/11, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi và trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình, sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 5, phường Bạc Liêu, nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2026).
Cùng dự có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau; Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; Vũ Đăng Định, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội.
Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Minh Hải, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (khoá VII), cán bộ tiền khởi nghĩa.
Đồng chí Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của đảng viên cao niên. Đồng thời khẳng định, đồng chí Nguyễn Thị Bình tham gia cách mạng từ tháng 10/1945, khi tuổi đời còn rất trẻ, là hiện thân tiêu biểu cho khí phách kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Nam Bộ. Trong mọi hoàn cảnh, đồng chí luôn giữ trọn lòng kiên trung theo Đảng.
Suốt chặng đường công tác, từ cán bộ phụ vận đến Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe và hết lòng chăm lo quyền lợi của Nhân dân.
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao tặng hôm nay là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến trọn đời của đồng chí Nguyễn Thị Bình cho đất nước. Đồng thời là tấm gương sáng về danh dự người đảng viên, tinh thần cống hiến và sự tiên phong để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ban-bi-thu-trao-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-tang-dang-vien-nguyen-thi-binh-a133911.html