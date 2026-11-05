Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên ở Cà Mau

Ngày 5/11, Đoàn công tác Trung ương do ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Bình, đang sinh hoạt tại Chi bộ khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2026).

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Văn Dũng - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; ông Vũ Đăng Định - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ông Phan Thanh Duy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau; bà Tô Việt Thu - Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau và địa phương thăm hỏi sức khỏe, đời sống đồng chí Nguyễn Thị Bình (Ảnh: K.T).

Ông Trần Đức Thắng trân trọng đeo Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Bình (Ảnh: T.N).

Tại gia đình, ông Trần Đức Thắng đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình - nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Minh Hải, cán bộ Tiền khởi nghĩa.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí Nguyễn Thị Bình, ông Trần Đức Thắng bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí qua các thời kỳ. Ông Thắng nhấn mạnh, tham gia cách mạng từ tháng 10/1945 khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí Nguyễn Thị Bình là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh, ý chí kiên cường và lòng trung thành với Đảng của người phụ nữ Nam Bộ.

Ông Đặng Văn Dũng - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, trao khánh vàng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (Ảnh: T.N).

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Cà Mau và địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Thị Bình (Ảnh: T.N).

Trải qua nhiều vị trí công tác, từ cán bộ phụ vận đến Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí luôn gắn bó với cơ sở, gần gũi Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Ông Trần Đức Thắng khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của đồng chí Nguyễn Thị Bình trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đây cũng là niềm tự hào của gia đình, địa phương, đồng thời là tấm gương sáng về phẩm chất, danh dự và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.