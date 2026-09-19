Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông, trong đó có nội dung sách giáo khoa

Tình trạng thiếu sách giáo khoa thời gian qua được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, An Giang, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Bí thư thành lập đoàn giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW đột phát phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề công tác giáo dục phổ thông

Ngày 16/9, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư quyết định thành lập Đoàn giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông.

Theo quyết định, Ban Bí thư phân công đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn.

Ban Tuyên giáo Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai công tác giám sát theo quy định. Thời hạn hoàn thành giám sát trước ngày 15/12/2026.

Nghị quyết 71-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/8/2025, xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo. Trong năm 2026, việc triển khai nghị quyết tiếp tục được cụ thể hóa qua các nhiệm vụ về đổi mới quản lý giáo dục, chuẩn bị đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm cho năm học mới.

Tập trung bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa

Ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9561/VPCP-KGVX truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện các chỉ đạo trước đó; tập trung huy động tất cả nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn và cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thủ tướng yêu cầu không để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/9/2026.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 18h ngày 14/9, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 được cập nhật là 245,94 triệu bản, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng khoảng 236,6 triệu bản đến các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ thuộc về Bộ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương. Bộ đồng thời yêu cầu tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung, ưu tiên học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách.

Trong thời gian chờ sách in, sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí; các trường được yêu cầu khai thác sách tại thư viện và sách cũ còn sử dụng được để hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Giám sát toàn diện công tác giáo dục phổ thông

Theo nội dung quyết định của Ban Bí thư, phạm vi giám sát không chỉ tập trung vào sách giáo khoa mà đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông.

Các nội dung gồm sách giáo khoa; công tác quản lý, tổ chức, bộ máy; cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung.

Đoàn giám sát cũng xem xét việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, cùng một số nội dung liên quan khác.

Đáng chú ý, chỉ đạo mới của Thủ tướng về sách giáo khoa cũng đặt ra yêu cầu rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, bảo đảm học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập; Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu báo cáo Thủ tướng về nội dung này trong tháng 12/2026.