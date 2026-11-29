Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định 232 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy; đối với tỉnh ủy, thành ủy gọi chung là tỉnh ủy).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Media Quốc hội)

Quy định nêu rõ, cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy gồm: văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban nội chính.

Trường hợp Bộ Chính trị quyết định thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy khác ngoài các cơ quan trên, Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan đó.

Về nguyên tắc tổ chức, Ban Bí thư yêu cầu bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; không chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan; một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; không nhất thiết cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương có vụ, cục hoặc đơn vị nào thì ở cấp tỉnh cũng có tổ chức tương ứng.

Theo định hướng của Ban Bí thư, việc thành lập các đầu mối bên trong (phòng và tương đương) thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy được xem xét, quyết định thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc và tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, phải có tối thiểu 5 người mới được thành lập một đầu mối.

Ban Bí thư quy định tổng số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy (gọi chung cấp phó) có không quá 16 người; Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM có không quá 22 người.

Số lượng phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thực hiện theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và được tính trong tổng số lượng cấp phó nêu trên.

Ban thường vụ tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan, bảo đảm tổng số lượng cấp phó của các cơ quan không vượt quá mức quy định.

Ban Bí thư yêu cầu tổng số lượng cấp phó của các phòng thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy được xác định theo quy mô số lượng biên chế của từng phòng. Cụ thể, phòng có 5 người được bố trí 1 phó trưởng phòng; phòng có từ 6 người đến dưới 10 người được bố trí 2 phó trưởng phòng; phòng có từ 10 người trở lên được bố trí 3 phó trưởng phòng.

Lãnh đạo cơ quan căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định số lượng phó trưởng phòng cụ thể của từng phòng, bảo đảm tổng số lượng phó trưởng phòng không vượt quá tổng số lượng được phép bố trí của cơ quan.

Đáng chú ý, Ban Bí thư cho phép các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An bố trí số lượng cấp phó, phó trưởng phòng cao hơn mức quy định trong thời gian chuyển tiếp. Tuy nhiên, các địa phương phải thực hiện lộ trình sắp xếp, giảm dần, bảo đảm đến hết năm 2030, số lượng cấp phó được bố trí đúng quy định.

Trong thời gian thực hiện lộ trình, trường hợp tổng số lượng cấp phó còn cao hơn mức quy định, khi có cấp phó của cơ quan, phó trưởng phòng nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ vì lý do khác thì không kiện toàn, bổ sung thay thế.

Ban thường vụ tỉnh ủy căn cứ yêu cầu nhiệm vụ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc bố trí, điều chỉnh số lượng cấp phó của từng cơ quan trong phạm vi tổng số lượng cấp phó còn lại sau mỗi lần giảm.

“Số biên chế tăng do sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh phải được rà soát, sắp xếp, giảm dần trên cơ sở vị trí việc làm và theo lộ trình, quy định của cấp có thẩm quyền về giao và quản lý biên chế”, Quy định nêu rõ.

Giảm tối đa số người làm công tác phục vụ

Quy định 232 của Ban Bí thư cũng nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy.

Về tổ chức bộ máy, Ban Bí thư quy định cụ thể số lượng phòng trực thuộc từng cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy.

Trong đó, văn phòng và ban tuyên giáo tỉnh ủy có không quá 5 phòng mỗi cơ quan; ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra và ban nội chính tỉnh ủy có không quá 4 phòng mỗi cơ quan.

Riêng các cơ quan tương ứng của Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM được bố trí thêm tối đa một phòng so với mức quy định chung.

Về cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức, Ban Bí thư yêu cầu bố trí hợp lý cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy (trừ văn phòng tỉnh ủy), phải bảo đảm cơ cấu cán bộ, công chức làm công tác nghiên cứu, tham mưu chiếm đa số, giảm tối đa số lượng người phục vụ.

Đối với văn phòng tỉnh ủy, Ban Bí thư định hướng bố trí hợp lý cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của văn phòng.

Ban Bí thư cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy chủ động phòng ngừa, cảnh báo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong lĩnh vực được phân công tham mưu, đồng thời bảo vệ cái đúng; bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quy định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11, thay thế Quy định 329 ngày 13/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.