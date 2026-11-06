Ban Bí thư quy định 4 nhóm nội dung không được sinh hoạt đảng trực tuyến

Nội dung trên được nêu tại Quy định 228 của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến, được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành.

Quy định nêu rõ, sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ được áp dụng đối với sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ (sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề) trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai Đảng tham dự Hội nghị sinh hoạt Chi bộ trực tuyến tháng 10. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Không lạm dụng sinh hoạt đảng trực tuyến thay cho trực tiếp

Ban Bí thư nêu rõ sinh hoạt đảng trực tuyến là phương thức bổ trợ trong những trường hợp cần thiết.

Việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng thảo luận, tham gia ý kiến của đảng viên; không làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng; không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt đảng trực tiếp ở những nơi đủ điều kiện tổ chức trực tiếp.

Ban Bí thư quán triệt nguyên tắc việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về chế độ sinh hoạt đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

Sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ tổ chức khi cần thiết, có đủ điều kiện và do cấp uỷ có thẩm quyền quyết định. Hình thức và quy mô sinh hoạt đảng trực tuyến phải phù hợp với tính chất, phạm vi và yêu cầu bảo mật của nội dung sinh hoạt.

Đáng chú ý, Ban Bí thư quy định 4 nhóm nội dung không thực hiện trong sinh hoạt đảng trực tuyến.

Một là công tác tổ chức và cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hai là công tác rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xem xét, quyết định xoá tên đảng viên, xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Ba là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Bốn là các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín.

Ban Bí thư quy định việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến được quản lý thông qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện trên nền tảng họp trực tuyến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về chức năng, kỹ thuật, an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu và yêu cầu kết nối, tích hợp; bảo đảm xác thực người tham dự, kiểm soát thành phần tham gia và không để lộ lọt thông tin, tài liệu.

Phải xác thực danh tính, kiểm soát người tham gia

Về cách thức tổ chức, Ban Bí thư quy định trên cơ sở quyết định áp dụng sinh hoạt đảng trực tuyến của cấp uỷ có thẩm quyền, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng hoặc người được phân công chủ trì quyết định hình thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến toàn phần hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên nền tảng họp trực tuyến đã được lựa chọn.

Sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm đúng, đủ các yêu cầu như sinh hoạt đảng trực tiếp về thành phần tham gia, thời lượng, công tác chuẩn bị, trình tự các bước tiến hành và nội dung sinh hoạt. Cuộc sinh hoạt đảng trực tuyến phải được ghi biên bản, trong đó ghi rõ hình thức tổ chức, các sự cố kỹ thuật, sự cố an toàn thông tin và biện pháp xử lý (nếu có).

Trước khi tổ chức sinh hoạt, phải kiểm tra các điều kiện kỹ thuật; tạo lập hoặc cập nhật thông tin cuộc sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; thông báo đầy đủ về thành phần, thời gian, hình thức kết nối và yêu cầu bảo mật.

Theo định hướng của Ban Bí thư, người chủ trì có trách nhiệm điểm danh, xác thực, kiểm soát thành phần và theo dõi sự tham gia của thành viên trong suốt thời gian sinh hoạt.

Trường hợp thành viên tham gia bằng thiết bị cá nhân, việc xác thực danh tính được thực hiện thông qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử hoặc nền tảng họp trực tuyến; bảo đảm xác định đúng nhân thân, thành phần tham dự.

Trường hợp tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu, người chủ trì hoặc người được phân công phụ trách điểm cầu thực hiện điểm danh, kiểm soát thành phần tham gia và báo cáo người chủ trì cuộc sinh hoạt.

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, sự cố an toàn thông tin hoặc điều kiện hạ tầng, đường truyền, nền tảng họp trực tuyến không bảo đảm chất lượng, tính liên tục, an toàn và bảo mật, người chủ trì xem xét tạm dừng, chuyển sang nền tảng họp trực tuyến dự phòng (nếu có) hoặc tổ chức lại vào thời gian phù hợp; nội dung này phải được ghi rõ trong biên bản.

Quy định mới của Ban Bí thư yêu cầu đảng viên tham gia đầy đủ, liên tục trong suốt thời gian sinh hoạt và chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu, biểu quyết của mình.

Đảng viên không được ghi âm, ghi hình, chụp màn hình, sao chép hoặc phát tán nội dung, tài liệu cuộc sinh hoạt nếu chưa được người chủ trì cho phép theo quy định. Đảng viên phải tham gia sinh hoạt tại địa điểm phù hợp, bảo đảm riêng tư; không giao tài khoản hoặc thông tin xác thực cho người khác; không để người không có trách nhiệm tham dự, theo dõi hoặc tiếp cận nội dung sinh hoạt.

Quy định 228 có hiệu lực từ ngày 3/11, thay thế nội dung về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến tại Hướng dẫn 03 ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư. Các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt đảng trực tuyến trái với Quy định này đều bãi bỏ.