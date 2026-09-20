Ban Bí thư lập Đoàn giám sát về công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa

Theo Công văn số 5099-CV/VPTW ngày 18-9 của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 16-9, Ban Bí thư đã cho ý kiến về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, với trọng tâm là công tác giáo dục phổ thông.

Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, trong đó có nội dung sách giáo khoa, cùng công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ và giáo viên tại các trường phổ thông.

Hoạt động giám sát sẽ tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, trong đó có nội dung sách giáo khoa, cùng công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ và giáo viên tại các trường phổ thông. Ảnh: Phương Vi

Đoàn giám sát cũng xem xét việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung; đặc biệt là các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, cùng một số nội dung liên quan khác.

Ban Bí thư phân công ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn giám sát.

Ban Tuyên giáo Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai công tác giám sát theo quy định. Thời hạn hoàn thành giám sát trước ngày 15-12-2026.

Việc thành lập Đoàn giám sát diễn ra trong thời điểm công tác cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 đang được các cơ quan chức năng tập trung xử lý.

Ngày 19-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động các nguồn lực, điều tiết, in ấn và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông; hoàn thành việc cung ứng và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22-9.