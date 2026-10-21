Ban Bí thư lập Ban Chỉ đạo Trung ương về các ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định 494 của Ban Bí thư về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030 (Ban Chỉ đạo).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: TTXVN)

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 20 thành viên, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết (Phó Trưởng Ban Thường trực), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

17 Ủy viên Ban Chỉ đạo là: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng cũng là Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Ban Bí thư. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định hiện hành.