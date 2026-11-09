Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Dự hội nghị có ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban Đảng Trung ương và Quân khu 3.

Về phía tỉnh Hưng Yên có ông Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các thành viên Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện các ban, sở, ngành và địa phương.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 429-QĐNS/TW ngày 6/11/2026 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định cán bộ.

Theo Quyết định, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao Quyết định và chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Hoàng Trung Dũng đánh giá ông Trần Quốc Bình là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát. Đây là những nền tảng quan trọng để ông Bình đảm nhận nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Trần Quốc Bình nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình thực tiễn địa phương, sâu sát cơ sở, gần gũi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Ông Hoàng Trung Dũng cũng lưu ý Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, chuẩn bị tốt kế hoạch năm 2027, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục tình trạng thiếu, thừa cán bộ chuyên môn ở cấp xã; thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chú trọng công tác xây dựng Đảng, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm thực chất.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Bình bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới, đặc biệt là được trở về công tác tại quê hương Hưng Yên.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ nỗ lực, tận tâm với công việc, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, đoàn kết trong Đảng bộ. Đồng thời, ông cam kết thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chủ động cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn, đưa các chủ trương, nghị quyết vào thực tiễn.

Ông Trần Quốc Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo tỉnh cùng sự đồng hành của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.