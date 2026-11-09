Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Theo quyết định, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Quốc Bình. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị mới, ông Trần Quốc Bình nhanh chóng tiếp cận công việc, sâu sát cơ sở, nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và chương trình công tác toàn khóa để đề xuất với tập thể, cấp ủy những chủ trương, các giải pháp phát triển phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên sau hợp nhất.

Đồng thời cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận tại các khu công nghiệp, khu đô thị, vùng nông thôn và các đối tượng yếu thế nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 của tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung rà soát các chỉ tiêu, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên cần khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã; thực hiện nghiêm Kết luận số 17-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về vị trí việc làm, tinh giản biên chế và đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026 bảo đảm thực chất, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới tại quê hương.

Đồng thời, ông Trần Quốc Bình cam kết sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình thực tiễn; luôn giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng bày tỏ sẽ phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác, làm việc với tinh thần công tâm, cầu thị, liêm chính, nói đi đôi với làm, theo dõi đến cùng những công việc đã triển khai; nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng Hưng Yên ngày càng phát triển.