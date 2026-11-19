Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các đồng chí trong Ban Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích.

Tại hội nghị, đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã công bố Quyết định số 432 ngày 9-11-2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Hồ Văn Nên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt, cần sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hữu Ích cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời coi đây là niềm vinh dự, là trách nhiệm lớn lao và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Hữu Ích sinh năm 1977, quê quán ở TP Đà Nẵng, từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng. Từ tháng 9-2026, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.