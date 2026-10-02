Ban Bí thư chỉ định 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
Sáng 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Năm. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy…
Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5 đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Như Ý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bùi Thái Hùng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sau khi kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 66 đồng chí.
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