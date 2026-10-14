Chiều 14/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Ban Bí thư chỉ định 4 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Ông Nguyễn Văn Chung, Chánh án TAND tỉnh; ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk; bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk (bìa phải) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng những cán bộ được Ban Bí thư quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, việc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không chỉ là vinh dự, mà còn gắn với trách nhiệm của mỗi Tỉnh ủy viên. Vì vậy, ông đề nghị các cán bộ được chỉ định phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực tham gia các hoạt động, sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, các Tỉnh ủy viên cần phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những quyết định quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.