Ban Bí thư chỉ định 3 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ trao quyết định cho 3 đồng chí. (Ảnh: ANH THÁI)

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 438-QĐNS/TW ngày 9/11/2026 của Ban Bí thư về việc chỉ định 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Hà Vũ Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ; Trần Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; Đoàn Quốc Sử, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Trinh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư tin tưởng chỉ định; đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng chí đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mới được chỉ định tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết, không ngừng nghiên cứu, đổi mới tư duy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Cần Thơ.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định, đồng chí Hà Vũ Sơn bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Trung ương và Thành ủy; cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Chấp hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.