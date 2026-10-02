Ban Bí thư bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chúc mừng các đồng chí: Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền, Đinh Đắc Vĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Theo báo điện tử VTV, sáng 2-10, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cụ thể:

Theo Quyết định số 395-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Tại Quyết định số 396-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Lê Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Theo Quyết định số 397-QĐNS/TW, đồng chí Đinh Đắc Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Thời hạn giữ chức vụ đến khi đồng chí Đinh Đắc Vĩnh đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Hoàng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Đức Long

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Quyền giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Đức Long

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đinh Đắc Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Đức Long

Theo Quyết định số 398-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1-10-2026.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao quyết định cho đồng chí Đỗ Thanh Hải. Ảnh: Đức Long

Các quyết định giao Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam và các đồng chí có liên quan thi hành.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm gửi lời chúc mừng tới 3 đồng chí Phó Tổng Giám đốc vừa nhận quyết định bổ nhiệm của Ban Bí thư, đồng thời cảm ơn sâu sắc nguyên Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đỗ Thanh Hải khi bước sang một hành trình mới.

Nhấn mạnh việc Đài THVN về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng là một vinh dự và niềm tự hào, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm cho biết, các quyết định bổ nhiệm lần này thể hiện sự ghi nhận quá trình công tác trước đây, đồng thời, gửi gắm kỳ vọng rất lớn của Trung ương đối với tập thể lãnh đạo và cán bộ của Đài.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu. Ảnh: Đức Long

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm khẳng định sẽ giữ gìn tập thể Đài THVN đoàn kết, vững mạnh, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Đức Hoàng bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tập thể lãnh đạo Đài, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, người lao động Đài THVN.

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đỗ Đức Hoàng phát biểu. Ảnh: Đức Long

Đồng chí Đỗ Đức Hoàng nhấn mạnh sẽ không ngừng trau dồi, tự rèn luyện bản thân, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Đài THVN quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài THVN cũng chia sẻ, đây là một ngày rất đặc biệt với những quyết định nhân sự quan trọng đối với bộ máy tổ chức của Đài.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài THVN phát biểu. Ảnh: Đức Long

Đồng chí Đỗ Thanh Hải gửi lời chúc mừng và mong muốn Đài THVN trong chặng đường mới sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, phát huy năng lực mạnh mẽ hơn nữa để đạt được nhiều thành công mới và hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Từ ngày 1-4-2026, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo Quyết định số 15-QĐ/TW. Tại thời điểm triển khai mô hình tổ chức mới, lãnh đạo Đài gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm; Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đỗ Thanh Hải và các Phó Tổng Giám đốc: Đinh Đắc Vĩnh, Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền.