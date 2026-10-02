Ban Bí thư bổ nhiệm 3 nhân sự giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Đài Truyền hình Việt Nam.

The Quyết định số 395-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Ông Đỗ Đức Hoàng (sinh năm 1978), từng là sinh viên Khóa 41, Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã có 26 năm làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Từ năm 2000-2009, ông Đỗ Đức Hoàng làm phóng viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. Từ năm 2009-2013, ông làm Trưởng đại diện Đài Truyền hình Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VTV vào tháng 9/2023

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Đỗ Đức Hoàng. Ảnh: VTV.

Tại Quyết định số 396-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm ông Lê Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Ông Lê Quyền sinh năm 1973, từng là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1995 - 1999). Trước đó, ông từng giữ chức Chánh Văn phòng Đài truyề hình Việt Nam; tháng 10/2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Lê Quyền. Ảnh: VTV.

Theo Quyết định số 397-QĐNS/TW, ông Đinh Đắc Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Ông Đinh Đắc Vĩnh giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Đinh Đắc Vĩnh được Thủ tướng bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VTV vào tháng 7/2022; ông được bổ nhiệm lần đầu chức vụ này vào tháng 8/2017. Trước đó, ông giữ chức Giám đốc Trung tin Tin học - Đo Lường, Đài Truyền hình Việt Nam. Ông Đinh Đắc Vĩnh từng có thời gian công tác tại Cục PT-TH trước khi về làm việc tại VTV.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Đinh Đắc Vĩnh. Ảnh: VTV.

Theo Quyết định số 398-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định ông Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10/2026. Ông Đỗ Thanh Hải được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao quyết định cho ông Đỗ Thanh Hải. Ảnh: VTV.

Trước đó, từ ngày 1/4/2026, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo Quyết định số 15-QĐ/TW.