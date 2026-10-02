Ban Bí thư ban hành quy định về trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Được ưu tiên bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn

Theo quy định, cán bộ có đề xuất được phê duyệt, thực hiện đạt kết quả cao, đóng góp rõ rệt vào sự phát triển chung sẽ được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. Trường hợp đề xuất có phạm vi ảnh hưởng lớn, được nhân rộng thành mô hình điển hình tiên tiến thì được ưu tiên xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định.

Kết quả thực hiện đề xuất là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại và áp dụng chính sách trọng dụng phù hợp. Cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả rõ rệt được xem xét bố trí vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn; cán bộ trong lực lượng vũ trang được xem xét thăng quân hàm trước thời hạn theo quy định. Thành tích đột phá được lưu trong hồ sơ cán bộ và là căn cứ quan trọng khi đánh giá năng lực thực tiễn, bố trí, sử dụng cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng lan toả, nhân rộng trên phạm vi cả nước được ưu tiên bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn theo quy định; ưu tiên đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hoặc chức danh lãnh đạo cao hơn; được giao chủ trì nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược, đột phá và tạo điều kiện về vị trí công tác, quỹ thời gian phù hợp; được đề xuất, lựa chọn nhân sự có năng lực cùng tổ chức thực hiện.

Quy định lưu ý, việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cần căn cứ toàn diện về phẩm chất, uy tín, năng lực, kết quả và yêu cầu của vị trí công tác; thành tích đổi mới, sáng tạo là căn cứ quan trọng nhưng không phải căn cứ duy nhất. Tiêu chí xác định hiệu quả đặc biệt xuất sắc, khả năng lan tỏa, nhân rộng phải rõ ràng, khách quan, minh bạch, có khả năng kiểm chứng.

Về đối tượng và điều kiện được bảo vệ, quy định nêu rõ, đối tượng được bảo vệ gồm: Cán bộ đề xuất, tham mưu, thẩm định (về pháp lý, tài chính, chuyên môn); thành viên hội đồng tư vấn, giám sát thực thi; đại diện cơ quan phối hợp; thành viên cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ phê duyệt; cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện đề xuất. Các trường hợp nêu trên được xem xét áp dụng biện pháp bảo vệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Về các biện pháp bảo vệ, theo quy định, căn cứ kết luận vụ việc, ban thường vụ cấp ủy quyết định hoặc lãnh đạo, chỉ đạo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng một hoặc một số biện pháp bảo vệ.

Bảo vệ vị trí công tác, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng và các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ.

Bảo vệ danh dự, uy tín; cung cấp, xác nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình về chủ trương, quá trình thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện đề xuất khi cần thiết.

Xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm theo thẩm quyền và theo quy định tại quy định này.

Hủy bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị huỷ bỏ, sửa đổi quyết định xử lý không đúng; xin lỗi, cải chính, phục hồi danh dự, uy tín, chức vụ, vị trí công tác, chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ theo quy định.

Xem xét, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi trù dập, trả thù, cản trở hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ cán bộ theo quy định.

Nguyên tắc và các trường hợp xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm xử lý kỷ luật

Theo quy định, việc xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm phải bảo đảm các nguyên tắc:

Căn cứ vào động cơ, mục đích, thẩm quyền, điều kiện khách quan, trình độ khoa học - công nghệ, khung pháp lý, mức độ lỗi, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro, hiệu quả thực tế, mức độ chủ động khắc phục hậu quả và vai trò, mức độ tham gia của từng chủ thể; không căn cứ duy nhất vào hậu quả hoặc kết quả đã biết sau đó để đánh giá, quy kết trách nhiệm.

Phân định rõ rủi ro, thiệt hại phát sinh do nguyên nhân khách quan, sự kiện bất khả kháng hoặc trong giới hạn rủi ro đã được cấp có thẩm quyền chấp nhận với rủi ro, thiệt hại phát sinh do sai sót không cố ý và hành vi cố ý vi phạm.

Khi kết luận phải xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong từng khâu cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện; không quy toàn bộ trách nhiệm cho cá nhân trực tiếp thực hiện; trách nhiệm tập thể không thay thế trách nhiệm cá nhân.

Đề xuất mà không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu, kể cả trường hợp phải tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện không phải là căn cứ duy nhất để xác định vi phạm hoặc loại trừ việc xem xét không xử lý, miễn, giảm trách nhiệm.

Quy định cũng nêu, không xem xét xử lý kỷ luật đảng khi có đủ các điều kiện sau:

Rủi ro, thiệt hại xảy ra đã được nhận diện, dự báo và chấp nhận trong giới hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc rủi ro, thiệt hại phát sinh do nguyên nhân, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng.

Động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, không vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung, phạm vi, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện kịp thời và đầy đủ các biện pháp cần thiết để nhận diện, phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu và khắc phục rủi ro, thiệt hại.

Miễn, giảm trách nhiệm xử lý kỷ luật đảng khi có đủ các điều kiện sau:

Rủi ro, thiệt hại phát sinh do sai sót không cố ý.

Cán bộ có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, không vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Khi rủi ro, thiệt hại xảy ra đã chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu và khắc phục hậu quả.