Ban Bí thư ban hành Quy định về sinh hoạt đảng trực tuyến

Quy định số 228-QĐ/TW quy định 8 điều về sinh hoạt đảng trực tuyến. Trong đó nhấn mạnh: Sinh hoạt đảng trực tuyến là hình thức sinh hoạt được tổ chức thông qua môi trường số theo hình thức toàn phần hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến; chỉ được áp dụng đối với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ (sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề) trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện.…

Nền tảng họp trực tuyến là hệ thống thông tin cung cấp các chức năng kết nối, truyền tải âm thanh, hình ảnh, chia sẻ nội dung, quản lý phòng họp, điểm cầu và hỗ trợ tương tác từ xa phục vụ sinh hoạt đảng trực tuyến; có khả năng kết nối, tích hợp với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: qdnd.vn

Sinh hoạt đảng trực tuyến là phương thức bổ trợ trong những trường hợp cần thiết; chỉ tổ chức khi cần thiết, có đủ điều kiện và do cấp ủy có thẩm quyền quyết định. Hình thức và quy mô sinh hoạt đảng trực tuyến phải phù hợp với tính chất, phạm vi và yêu cầu bảo mật của nội dung sinh hoạt; không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt đảng trực tiếp ở những nơi đủ điều kiện tổ chức trực tiếp.

Sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm đúng, đủ các yêu cầu như sinh hoạt đảng trực tiếp về thành phần tham gia, thời lượng, công tác chuẩn bị, trình tự các bước tiến hành và nội dung sinh hoạt. Cuộc sinh hoạt đảng trực tuyến phải được ghi biên bản, trong đó ghi rõ hình thức tổ chức, các sự cố kỹ thuật, sự cố an toàn thông tin và biện pháp xử lý (nếu có).

Quy định số 228-QĐ/TW còn quy định trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành trong tổ chức thực hiện; trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và tham gia sinh hoạt trực tuyến. Quy định này thay thế nội dung về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến tại Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư. Các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt đảng trực tuyến trái với Quy định này đều bãi bỏ.