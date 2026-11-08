Ban Bí thư ban hành Quy định về sinh hoạt Đảng trực tuyến

Sinh hoạt trực tuyến là phương thức bổ trợ, không thay thế sinh hoạt trực tiếp

Theo Quy định số 228-QĐ/TW, sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ áp dụng đối với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ (định kỳ và chuyên đề) trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện. Quy định xác định hai hình thức tổ chức: sinh hoạt trực tuyến toàn phần, trong đó toàn bộ đảng viên tham gia qua môi trường số; sinh hoạt trực tiếp kết hợp với trực tuyến, trong đó một bộ phận đảng viên tham gia tại địa điểm họp, số còn lại tham gia qua môi trường số.

Trường hợp cần thiết được xác định khi do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện địa lý hoặc lý do khách quan, bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, sự cố, địa bàn bị chia cắt, cô lập khiến đảng viên không thể thường xuyên sinh hoạt trực tiếp tại cùng một địa điểm hoặc tổ chức đảng không thể tổ chức sinh hoạt trực tiếp. Việc xác định phải căn cứ yêu cầu thực tiễn, không căn cứ vào sự thuận tiện trong tổ chức hoặc tham dự sinh hoạt.

Đặc biệt, Quy định nhấn mạnh sinh hoạt đảng trực tuyến chỉ là phương thức bổ trợ trong những trường hợp cần thiết, không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt trực tiếp ở những nơi đủ điều kiện. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ, bảo đảm chất lượng thảo luận, tham gia ý kiến của đảng viên, không làm giảm chất lượng sinh hoạt.

Giữ nghiêm nguyên tắc, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin

Quy định số 228-QĐ/TW yêu cầu chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về chế độ sinh hoạt đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt. Việc tổ chức sinh hoạt trực tuyến phải được cấp ủy có thẩm quyền quyết định; hình thức, quy mô phù hợp với tính chất, phạm vi và yêu cầu bảo mật của nội dung sinh hoạt.

Quy định xác định rõ bốn nhóm nội dung không thực hiện trong sinh hoạt đảng trực tuyến, gồm: công tác tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, xem xét, quyết định xóa tên đảng viên, xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; các nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín.

Việc tổ chức phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, đường truyền và nền tảng họp trực tuyến; bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu, xác thực người tham dự và kiểm soát thành phần tham gia. Đối với sinh hoạt có thông tin bí mật nhà nước hoặc nội dung khác phải bảo mật, chỉ được tổ chức khi nền tảng, thiết bị, đường truyền và biện pháp bảo vệ đáp ứng yêu cầu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở quyết định áp dụng sinh hoạt trực tuyến của cấp ủy có thẩm quyền, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng hoặc người được phân công chủ trì quyết định hình thức tổ chức. Cuộc sinh hoạt phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu như sinh hoạt trực tiếp về thành phần, thời lượng, công tác chuẩn bị, trình tự và nội dung; được điểm danh, xác thực danh tính, ghi biên bản và quản lý thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đảng viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ, liên tục; chấp hành nghiêm quy định bảo vệ bí mật của Đảng, bảo mật thông tin, tài liệu; không tự ý ghi âm, ghi hình, chụp màn hình, sao chép hoặc phát tán nội dung sinh hoạt khi chưa được phép.

Đề cao trách nhiệm cấp ủy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng

Quy định giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quy định đối tượng, tiêu chí và thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức sinh hoạt trực tuyến đối với các tổ chức đảng thuộc phạm vi quản lý; lựa chọn nền tảng họp trực tuyến phù hợp, ưu tiên nền tảng dùng chung có khả năng kết nối, tích hợp với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Đảng ủy cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, dừng áp dụng đối với những trường hợp thực hiện không đúng quy định, không bảo đảm chất lượng hoặc có biểu hiện lạm dụng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải cụ thể hóa cách thức tổ chức phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị; đưa nội dung sinh hoạt trực tuyến vào quy chế làm việc và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực tuyến theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hướng dẫn, theo dõi, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu giải pháp kết nối, tích hợp nền tảng họp trực tuyến và quản lý dữ liệu sinh hoạt đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, khai thác dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và kỹ năng số cho đội ngũ bí thư cấp ủy, cấp ủy viên.

Quy định số 228-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký, được phổ biến đến chi bộ và thay thế nội dung về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến tại Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư. Các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt đảng trực tuyến trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Việc ban hành Quy định số 228-QĐ/TW thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động của Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Qua đó, tạo điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì nền nếp sinh hoạt trong những trường hợp đặc thù, đồng thời giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.