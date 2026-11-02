Ban Bí thư ban hành quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống mạng máy tính của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành quy chế tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng (Quy chế số 03-QC/TW, ngày 19/10/2026). (Ảnh: DUY LINH)

Quy chế số 03-QC/TW (Quy chế) quy định các nội dung tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng để thống nhất áp dụng trong các cơ quan, tổ chức đảng từ Trung ương đến cấp xã, phường, đặc khu nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, hiệu quả, tin cậy, an toàn mạng. Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức đảng từ Trung ương đến cấp xã, phường, đặc khu, cá nhân có thiết bị, mạng máy tính kết nối, sử dụng hệ thống mạng máy tính của Đảng; tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ, quản lý, giám sát, vận hành và khai thác hệ thống máy tính của Đảng.

Quy chế nêu rõ, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế. Quản lý, vận hành Nền tảng kết nối, thực hiện giám sát, điều phối, ứng cứu sự cố. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu về kết nối, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu của các cơ quan tham gia. Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu của cơ quan đảng; Trung tâm điều hành mạng (NOC) và giám sát an ninh mạng (SOC); Mạng thông tin diện rộng của Đảng. Các cơ quan trong hệ thống chính trị khi tham gia kết nối, liên thông mạng mật phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của cơ quan đầu mối kết nối.

Các cơ quan tham gia kết nối có trách nhiệm phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng trong việc kiểm tra điều kiện kết nối, giám sát an ninh mạng, chia sẻ thông tin về nguy cơ, cảnh báo và sự cố. Thực hiện các yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm nền tảng kết nối hoạt động an toàn, thông suốt và ổn định. Các cơ quan khác liên quan, quản trị, quản lý các dịch vụ mạng, tài nguyên, phần mềm hệ thống và thực hiện công tác bảo đảm an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị.

Quy chế cũng yêu cầu cá nhân chấp hành nghiêm túc quy chế này, các quy định, quy trình nội bộ của cơ quan, đơn vị và các quy định của pháp luật hiện hành về bảo đảm an ninh mạng. Trường hợp vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật và quy định của cơ quan, đơn vị. Sử dụng tài khoản được cấp đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Bảo mật thông tin tài khoản của cá nhân, thông tin của hệ thống và thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan…

Quy chế số 03-QC/TW có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2026, thay thế Quy chế số 07-QC/TW, ngày 31/10/2025 của Ban Bí thư về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng.