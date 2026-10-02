Ban Bí thư ban hành cơ chế đột phá bảo vệ và trọng dụng cán bộ 'dám nghĩ, dám làm'

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 220-QĐ/TW quy định cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quy định cụ thể hóa Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú . Ảnh: TTXVN

Được ưu tiên bổ nhiệm

Theo quy định, cán bộ có đề xuất được phê duyệt, thực hiện đạt kết quả cao, đóng góp rõ rệt vào sự phát triển chung sẽ được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.

Trường hợp đề xuất có phạm vi ảnh hưởng lớn, được nhân rộng thành mô hình điển hình tiên tiến thì được ưu tiên xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định.

Kết quả thực hiện đề xuất là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại và áp dụng chính sách trọng dụng phù hợp.

Cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả rõ rệt được xem xét bố trí vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn; cán bộ trong lực lượng vũ trang được xem xét thăng quân hàm trước thời hạn theo quy định.

Thành tích đột phá được lưu trong hồ sơ cán bộ và là căn cứ quan trọng khi đánh giá năng lực thực tiễn, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng lan tỏa, nhân rộng trên phạm vi cả nước được ưu tiên bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn theo quy định; ưu tiên đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hoặc chức danh lãnh đạo cao hơn; được giao chủ trì nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược, đột phá và tạo điều kiện về vị trí công tác, quỹ thời gian phù hợp; được đề xuất, lựa chọn nhân sự có năng lực cùng tổ chức thực hiện.

Việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cần căn cứ toàn diện về phẩm chất, uy tín, năng lực, kết quả và yêu cầu của vị trí công tác; thành tích đổi mới, sáng tạo là căn cứ quan trọng nhưng không phải căn cứ duy nhất.

Tiêu chí xác định hiệu quả đặc biệt xuất sắc, khả năng lan tỏa, nhân rộng phải rõ ràng, khách quan, minh bạch, có khả năng kiểm chứng.

Bảo vệ người đề xuất đổi mới

Quy định nêu rõ các đối tượng được bảo vệ như cán bộ đề xuất, tham mưu, thẩm định (về pháp lý, tài chính, chuyên môn); thành viên hội đồng tư vấn, giám sát thực thi; đại diện cơ quan phối hợp; thành viên cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ phê duyệt; cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện đề xuất...

Về các biện pháp bảo vệ, theo quy định, căn cứ kết luận vụ việc, ban thường vụ cấp ủy quyết định hoặc lãnh đạo, chỉ đạo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng một hoặc một số biện pháp bảo vệ như bảo vệ vị trí công tác, quy hoạch, đào tạo, bảo vệ danh dự, uy tín; xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm theo thẩm quyền và theo quy định tại quy định này…

Việc xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm kỷ luật Đảng đối với cán bộ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc và điều kiện cụ thể nhằm phân định rõ giữa rủi ro khách quan và vi phạm cố ý.

Cán bộ sẽ không bị xử lý kỷ luật Đảng nếu rủi ro xảy ra đã được dự báo và chấp nhận trong giới hạn phê duyệt hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, với điều kiện cán bộ có động cơ trong sáng, không vụ lợi và thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự quy định.

Trường hợp phát sinh thiệt hại do sai sót không cố ý, cán bộ được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm nếu hành động vì lợi ích chung, chủ động báo cáo kịp thời và tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cấm lợi dụng chủ trương

Quy định đồng thời cấm lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để cố ý làm trái, trục lợi chính sách hoặc che giấu sai phạm; tự ý triển khai đề xuất khi chưa được phê duyệt; cản trở quá trình thẩm định, phê duyệt và bảo vệ cán bộ; lạm dụng quyền lực để trù dập, trả thù hoặc cố ý quy kết trách nhiệm khi không có căn cứ.

Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu chậm quyết định, né tránh, để công việc đình trệ, lãng phí nguồn lực hoặc bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Quy định xác định 4 nhóm đề xuất đổi mới, sáng tạo gồm đột phá trong thực thi; đột phá thể chế; mô hình thí điểm; không gian thử nghiệm có kiểm soát.

7 lĩnh vực được ưu tiên gồm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển; cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quốc phòng, an ninh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; giáo dục, đào tạo, văn hóa và chăm sóc sức khỏe nhân dân; xử lý vấn đề thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn do quy định pháp luật chưa đầy đủ, chồng chéo hoặc không còn phù hợp.

Quy định 220 có hiệu lực từ ngày 30/9.