Ban Bí thư ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030

Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 495-QĐ/TW nêu rõ 4 quan điểm: Là nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; gắn với đổi mới tư duy, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số; phòng, chống lãng phí, kiên quyết chống bệnh hình thức; không làm thay đổi nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc theo Điều lệ Đảng và quy định của Trung ương; bảo đảm liên thông, đồng bộ với cải cách hành chính nhà nước và cải cách hành chính trong MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dương Nội (TP Hà Nội) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THƯ NGỌC

Mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính trong các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; nâng cao chất lượng phối hợp, quản lý công việc theo mục tiêu, tiến độ, kết quả và chất lượng sản phẩm; sử dụng dữ liệu tin cậy phục vụ công tác tham mưu, ra quyết định; đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật của Đảng.

Đến năm 2030: Cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ yếu trên môi trường số, bảo đảm đo lường được kết quả và xác định rõ trách nhiệm; từng bước hình thành văn hóa làm việc số.

Chương trình tập trung vào 8 nội dung trọng tâm: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; xây dựng nền hành chính số; đổi mới quản lý tài chính, tài sản của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Chương trình nêu cụ thể 5 giải pháp trọng tâm, trong đó có tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì; phân công phối hợp rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm chương trình được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đề ra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan đảng; bố trí đủ cán bộ có năng lực làm công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với chính sách đãi ngộ; đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, công chức và xã hội nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành chủ trương cải cách hành chính của Đảng, chủ động đấu tranh với thông tin xấu, độc, xuyên tạc về cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy trên không gian mạng…

Ban Bí thư cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (20-10-2026).

(Xem đầy đủ Quyết định số 495-QĐ/TW tại đây).