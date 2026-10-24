Ban Bí thư ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030

Không gian làm việc rộng rãi đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân dân tại bộ phận Hành chính công xã Lạc Sơn. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Điều 2 của Quyết định số 495 nêu: Ban Bí thư giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chương trình. Văn phòng Trung ương Đảng là Cơ quan Thường trực của Chương trình, có nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai.

Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026 - 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 495-QĐ/TW nêu rõ 4 quan điểm, gồm:

Cải cách hành chính trong các cơ quan đảng là nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; gắn với tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh trọng tâm từ sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành, phối hợp và tổ chức thực hiện; góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, rút ngắn thời gian cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Cải cách hành chính trong các cơ quan đảng phải gắn với đổi mới tư duy, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số; phòng, chống lãng phí, kiên quyết chống bệnh hình thức. Cải cách hành chính giữ vai trò dẫn dắt, công nghệ số là phương tiện; các nhiệm vụ về hạ tầng, nền tảng, kỹ thuật số được thực hiện thống nhất với Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, không trùng lặp nhiệm vụ và nguồn lực.

Cải cách hành chính trong các cơ quan đảng không làm thay đổi nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, thẩm quyền của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc theo Điều lệ Đảng và quy định của Trung ương; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn; lấy chất lượng tham mưu, kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả phối hợp, tiến độ xử lý công việc, mức giảm gánh nặng hành chính và sự hài lòng của tổ chức đảng, đảng viên, người dân làm thước đo.

Cải cách hành chính trong các cơ quan đảng bảo đảm liên thông, đồng bộ với cải cách hành chính nhà nước và cải cách hành chính trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan đảng gương mẫu, đi đầu, tạo sức lan toả trong toàn hệ thống chính trị.

Mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính trong các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; nâng cao chất lượng phối hợp, quản lý công việc theo mục tiêu, tiến độ, kết quả và chất lượng sản phẩm; sử dụng dữ liệu tin cậy phục vụ công tác tham mưu, ra quyết định; đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; Bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật của Đảng.

Lộ trình thực hiện:

Các cấp ngành TP Hà Nội xác định việc cải cách TTHC từ yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Giai đoạn 2026 - 2027: Tập trung hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế và cơ chế phối hợp; rà soát, đơn giản hoá, chuẩn hoá quy trình, thủ tục, chế độ thông tin, báo cáo và dữ liệu; xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính trong các cơ quan đảng và xác lập số liệu kỳ gốc; đạt các chỉ tiêu cơ bản tại các cơ quan đảng ở Trung ương và cấp tỉnh; thiết lập đồng bộ các điều kiện nền tảng; thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động công vụ.

Giai đoạn 2028 - 2029: Mở rộng đồng bộ đến cấp xã các nghiệp vụ, ứng dụng trên cơ sở hạ tầng, điều kiện nền tảng đã hình thành; mở rộng xử lý công việc, thông tin, báo cáo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên môi trường số; tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát vào các nhóm công việc ưu tiên, bảo đảm an toàn, hiệu quả, cắt giảm gánh nặng hành chính.

Đến năm 2030: Cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ yếu trên môi trường số, bảo đảm đo lường được kết quả và xác định rõ trách nhiệm; từng bước hình thành văn hoá làm việc số.

Mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm

Chương trình tập trung vào 8 nội dung trọng tâm: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; xây dựng nền hành chính số; đổi mới quản lý tài chính, tài sản của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Theo đó, nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, sát thực tiễn; chuyển từ điều hành chủ yếu dựa trên văn bản, báo cáo giấy sang điều hành có sự hỗ trợ của dữ liệu tin cậy, kịp thời. Cụ thể:

Hằng năm: Tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước; hội nghị trực tiếp không quá 40%, trực tuyến không ít hơn 60%; cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh, cấp xã không quá 3 hội nghị quy mô toàn xã (các trường hợp ngoại lệ thực hiện theo Kết luận số 226-KL/TW, ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư); thành phần, số lượng đại biểu, thời gian tổ chức, phát biểu khai mạc, kết luận hội nghị thực hiện theo Kết luận số 226-KL/TW, ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư.

Đến hết năm 2027:

Tối thiểu 90% nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác hoàn thành đúng hạn.

Tối thiểu 90% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hoá.

Tối thiểu 90% nhiệm vụ được theo dõi, giám sát, đo lường và đánh giá gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR,...); điều tra độc lập mức độ hài lòng của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và qua các kênh nắm dư luận xã hội.

Đến hết năm 2028:

Tối thiểu 95% nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác hoàn thành đúng hạn.

Tối thiểu 95% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hoá.

Tối thiểu 95% nhiệm vụ được theo dõi, giám sát, đo lường và đánh giá gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR,...).

Đến năm 2030: Vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ.

Về hoàn thiện thể chế, tổng rà soát văn bản của Đảng; sửa đổi, bổ sung, hợp nhất và chuẩn hoá thể chế, quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn của Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu chuyển đổi số và

phương thức làm việc trên môi trường số. Đến hết năm 2027, phấn đấu xử lý dứt điểm 80% văn bản hết hiệu lực, hết thời hạn, trùng lặp, chồng chéo hoặc không còn phù hợp; đồng thời, định danh thống nhất, số hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung 80% văn bản còn hiệu lực. Các chỉ tiêu này đạt 100% vào hết năm 2028.

Đối với cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Chương trình hướng tới tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình; cắt giảm thành phần hồ sơ, bước trung gian không cần thiết và chi phí tuân thủ. Năm 2026 vận hành ổn định 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; xác định các thủ tục đủ điều kiện để tiếp tục triển khai; đến hết năm 2027, 100% thủ tục hành chính của Đảng đủ điều kiện thực hiện toàn trình được cung cấp trên môi trường điện tử, mức độ hài lòng của tổ chức đảng, đảng viên đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt tối thiểu 90%. Đến hết năm 2029, phấn đấu giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý bình quân và chi phí tuân thủ đối với các quy trình nghiệp vụ cốt lõi, thủ tục hành chính...

Về xây dựng nền hành chính số, Chương trình nhấn mạnh việc phát triển môi trường làm việc số thống nhất, liên thông, an toàn; lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị, nền tảng số dùng chung làm phương thức vận hành và trí tuệ nhân tạo làm công cụ hỗ trợ. Việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng mục đích, phù hợp với mức độ mật; đồng thời, khắc phục tình trạng cát cứ dữ liệu, đầu tư manh mún, trùng lặp. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải có kiểm soát, xác định rõ mục đích, trách nhiệm, nguồn dữ liệu, mức độ rủi ro và cơ chế giám sát của con người.

Chương trình cũng chú trọng đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm đầu ra; nâng cao năng lực số, năng lực dữ liệu; số hóa quản lý tài chính, tài sản; tăng cường kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu, chủ động phòng ngừa, cảnh báo vi phạm và nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Năm giải pháp

Chương trình nêu cụ thể 5 giải pháp trọng tâm, trong đó có tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì; phân công phối hợp rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm Chương trình được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đề ra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan đảng; bố trí đủ cán bộ có năng lực làm công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với chính sách đãi ngộ; đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, công chức và xã hội nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành chủ trương cải cách hành chính của Đảng, chủ động đấu tranh với thông tin xấu, độc, xuyên tạc về cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy trên không gian mạng…

Ban Bí thư cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (20/10/2026).

(Quyết định số 495-QĐ/TW trong file đính kèm)

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