Ban Bí thư ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026–2030

Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Lâm Đồng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Bí thư giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chương trình. Văn phòng Trung ương Đảng là Cơ quan Thường trực của Chương trình, có nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai.

Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chương trình xác định cải cách hành chính trong các cơ quan đảng là nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; gắn với tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành, phối hợp và tổ chức thực hiện; gắn cải cách hành chính với đổi mới tư duy, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính trong các cơ quan đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; nâng cao chất lượng phối hợp, quản lý công việc theo mục tiêu, tiến độ, kết quả và chất lượng sản phẩm; sử dụng dữ liệu tin cậy phục vụ công tác tham mưu, ra quyết định; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật của Đảng.

Chương trình được triển khai theo lộ trình cụ thể: giai đoạn 2026–2027 tập trung hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, chế độ thông tin, báo cáo và dữ liệu; giai đoạn 2028–2029 mở rộng đồng bộ các nghiệp vụ, ứng dụng số đến cấp xã, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; đến năm 2030, cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng.

Tập trung thực hiện 8 nội dung cải cách trọng tâm

Chương trình xác định 8 nội dung trọng tâm gồm: đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; xây dựng nền hành chính số; đổi mới quản lý tài chính, tài sản của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Chương trình đặt mục tiêu hằng năm tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước; đồng thời, nâng cao tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, điện tử hóa biểu mẫu báo cáo và theo dõi, đánh giá nhiệm vụ gắn với các chỉ số kết quả. Việc giao nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, đầu mối, tiến độ và kết quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, báo cáo, xin ý kiến không đúng thẩm quyền.

Về hoàn thiện thể chế, Chương trình yêu cầu tổng rà soát, sửa đổi, bổ sung, hợp nhất và chuẩn hóa các văn bản, quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn của Đảng, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu làm việc trên môi trường số. Đến hết năm 2027, phấn đấu xử lý dứt điểm 80% văn bản hết hiệu lực, hết thời hạn, trùng lặp, chồng chéo hoặc không còn phù hợp; đồng thời, định danh thống nhất, số hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung 80% văn bản còn hiệu lực. Các chỉ tiêu này đạt 100% vào hết năm 2028.

Đối với cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, Chương trình hướng tới tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình; cắt giảm thành phần hồ sơ, bước trung gian không cần thiết và chi phí tuân thủ. Đến hết năm 2027, 100% thủ tục hành chính của Đảng đủ điều kiện thực hiện toàn trình được cung cấp trên môi trường điện tử; mức độ hài lòng của tổ chức đảng, đảng viên đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đạt tối thiểu 90%. Đến hết năm 2029, phấn đấu giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý bình quân và chi phí tuân thủ đối với các quy trình nghiệp vụ cốt lõi, thủ tục hành chính.

Về xây dựng nền hành chính số, Chương trình nhấn mạnh việc phát triển môi trường làm việc số thống nhất, liên thông, an toàn; lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị, nền tảng số dùng chung làm phương thức vận hành và trí tuệ nhân tạo làm công cụ hỗ trợ. Việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng mục đích, phù hợp với mức độ mật; đồng thời, khắc phục tình trạng cát cứ dữ liệu, đầu tư manh mún, trùng lặp. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải có kiểm soát, xác định rõ mục đích, trách nhiệm, nguồn dữ liệu, mức độ rủi ro và cơ chế giám sát của con người.

Chương trình cũng chú trọng đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm đầu ra; nâng cao năng lực số, năng lực dữ liệu; số hóa quản lý tài chính, tài sản; tăng cường kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu, chủ động phòng ngừa, cảnh báo vi phạm và nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

5 giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình

Chương trình nêu cụ thể 5 giải pháp trọng tâm, trong đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì; phân công phối hợp rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm Chương trình được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đề ra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan đảng; bố trí đủ cán bộ có năng lực làm công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với chính sách đãi ngộ; đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, công chức và xã hội nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành chủ trương cải cách hành chính của Đảng, chủ dộng đấu tranh với thông tin xấu, độc, xuyên tạc về cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy trên không gian mạng…

Ban Bí thư cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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