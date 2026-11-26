Kết luận xác định định hướng chuyển từ hỗ trợ tạm thời sang chính sách đặc thù, ổn định, lâu dài, với các chế độ hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe, tôn vinh và phát huy vai trò của những người có nhiều cống hiến cho đất nước.

Theo Ban Bí thư, tại phiên họp ngày 03/11/2026, sau khi xem xét Tờ trình số 115-TTr/BTCTW, ngày 21/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Kết luận số 59-KL/TW, ngày 09/4/2013 của Ban Bí thư khóa XI về việc tạm thời thực hiện hỗ trợ đối với nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống, Ban Bí thư đã đưa ra những định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 24/11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hanoimoi

Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 59-KL/TW, Ban Bí thư nhận định, sau 13 năm triển khai, chính sách hỗ trợ từng bước đi vào nền nếp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những người có nhiều đóng góp, cống hiến cho đất nước; đồng thời động viên, khích lệ người thụ hưởng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như hệ số tính mức hỗ trợ chưa tương xứng yêu cầu đãi ngộ; một số tiêu chí còn định tính, quy định về danh hiệu, giải thưởng chưa bao quát; chính sách khám, chữa bệnh chưa đồng bộ với các quy định về bảo hiểm y tế. Việc rà soát, xét duyệt đối tượng và bố trí kinh phí có lúc chưa kịp thời; công tác quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu thiếu đồng bộ; công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chưa thực hiện thường xuyên.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng đặc thù, ổn định, lâu dài, tập trung vào các nội dung hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến.

Quy định cụ thể đối tượng được hưởng chính sách

Theo Kết luận số 125-KL/TW, đối tượng thụ hưởng là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong ngành, lĩnh vực; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuộc một trong các nhóm đối tượng được quy định.

Nhóm thứ nhất gồm người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân; người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật hoặc về khoa học và công nghệ, với điều kiện giải thưởng được tặng cho cá nhân.

Nhóm thứ hai là nhân sĩ, trí thức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác nhận, đề nghị.

Nhóm thứ ba là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân chưa thuộc nhóm đối tượng thứ nhất và đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Cụ thể, có tổng thời gian hoạt động, cống hiến từ đủ 30 năm trở lên trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, y tế hoặc bảo tồn, truyền dạy di sản văn hóa; có ít nhất một trong các hình thức ghi nhận, tôn vinh là được tặng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên hoặc là đồng tác giả, thành viên có đóng góp trực tiếp, được ghi nhận trong hồ sơ tác phẩm, công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước dành cho tập thể.

Đối với nhóm này, quá trình hoạt động, cống hiến, thành tích và đề nghị phải được ban chấp hành hội chuyên ngành Trung ương, hội ngành toàn quốc nơi sinh hoạt hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh nơi cư trú xác nhận.

Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định trường hợp đặc biệt đối với người không thuộc các nhóm đối tượng nêu trên nhưng có nhiều cống hiến đặc biệt, được cộng đồng nghề nghiệp, xã hội ghi nhận và được cơ quan có trách nhiệm quy định tại Điểm a Mục 1.4 thẩm định, đề nghị.

Người từ đủ 70 tuổi được xem xét hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe

Về định hướng chính sách, Kết luận số 125-KL/TW quy định người thuộc đối tượng thụ hưởng từ đủ 70 tuổi trở lên, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, không tự bảo đảm được các nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt, khám, chữa bệnh và chăm sóc, được xem xét hỗ trợ đời sống hằng tháng.

Mức hỗ trợ được xác định theo độ tuổi. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi được hưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở; người từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở.

Đối với chính sách chăm sóc sức khỏe, người thuộc đối tượng thụ hưởng từ đủ 70 tuổi trở lên, không phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế, được khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp vụ; được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết và xem xét hỗ trợ đột xuất khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ đời sống và chăm sóc sức khỏe, Ban Bí thư cũng xác định yêu cầu tôn vinh, ghi nhận và phát huy vai trò của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến.

Theo đó, những người thuộc diện thụ hưởng được tạo điều kiện tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, nghiên cứu, sáng tạo, truyền nghề, giáo dục truyền thống, lưu giữ và phát huy di sản tri thức, văn hóa theo nguyện vọng, phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe và khả năng cống hiến.

Việc tham gia các hoạt động này được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không phải là điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ; kết quả đóng góp được ghi nhận phù hợp.

Phân định trách nhiệm xét duyệt, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất

Để bảo đảm chính sách được triển khai đúng đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện, Kết luận số 125-KL/TW quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình rà soát, xác nhận, đề nghị và xét duyệt.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế xét duyệt nội bộ; chủ động rà soát, xác nhận, đề nghị và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hồ sơ, đối tượng thuộc phạm vi tổ chức, hội viên và lĩnh vực hoạt động của mình.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế, rà soát, xác nhận, đề nghị đối với nhóm đối tượng quy định tại Điểm b Mục 1.1 và các đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm c Mục 1.1 không thuộc hai Liên hiệp.

Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ, chính sách lần đầu và danh sách bổ sung. Sau khi danh sách được phê duyệt, hai Liên hiệp và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm cập nhật biến động về đối tượng thụ hưởng, gồm tăng, giảm, thay đổi thông tin; định kỳ báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức thực hiện xét duyệt, xác nhận, đề nghị, thẩm định, quyết định hưởng chế độ, chính sách chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Kết luận.

Về kinh phí, chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Ban Bí thư khuyến khích Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức hội vận động, huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp để chăm lo, hỗ trợ thêm cho các đối tượng thụ hưởng. Các nguồn lực này được quản lý riêng, bảo đảm công khai, minh bạch và không thay thế ngân sách nhà nước.

Một nội dung khác được đề cập là xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về đối tượng thụ hưởng, quá trình hưởng chính sách, tình hình chi trả và chăm sóc sức khỏe do Ban Tổ chức Trung ương quản lý.

Các cơ quan có trách nhiệm rà soát, xác nhận, đề nghị đối tượng được hưởng chính sách có trách nhiệm cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu theo thẩm quyền; bảo đảm kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. Đồng thời, cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan tham mưu, theo dõi, đánh giá chính sách theo quy định; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chính phủ được giao cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chính sách

Về tổ chức thực hiện, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Kết luận, nhất là các nội dung về đối tượng, điều kiện, tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét duyệt và giải quyết các trường hợp chuyển tiếp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền; nắm tình hình dư luận xã hội; kịp thời tham mưu Ban Bí thư những vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Kết luận theo chức năng, nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hiệp thương dân chủ, tạo điều kiện để các tổ chức thành viên thống nhất thực hiện, bảo đảm phát huy vai trò, tính chủ động, độc lập về tổ chức và hoạt động của từng tổ chức thành viên.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ ban hành nghị quyết để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Kết luận; rà soát, sửa đổi, bổ sung, đồng bộ các văn bản, chế độ, chính sách có liên quan; bảo đảm nguồn lực để thực hiện chính sách. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm và những đóng góp của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, các tổ chức thành viên và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách tại địa phương.

Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc chủ động phát hiện, đánh giá, ghi nhận và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng, tôn vinh, trao tặng danh hiệu, hình thức ghi nhận phù hợp đối với cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kết luận số 125-KL/TW có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Kết luận số 59-KL/TW, ngày 09/4/2013 của Ban Bí thư khóa XI về việc tạm thời thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống. Các chế độ, chính sách quy định tại Kết luận này được thực hiện từ ngày 01/11/2026.