Bạn bè quốc tế trải nghiệm làm chuồn chuồn tre tại Ngày Văn hóa Việt Nam ở Cairo

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giới thiệu và trải nghiệm làm chuồn chuồn tre. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập ngày 11/11 lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Sự kiện mang đến cho bạn bè quốc tế tại Cairo cơ hội trực tiếp trải nghiệm một số nét văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam, từ nghề thủ công làm chuồn chuồn tre đến nghệ thuật ẩm thực với những món ăn nổi tiếng như phở và nem rán.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương, một số đại sứ nước ngoài, phu nhân các thành viên ngoại giao đoàn, đại diện một số tổ chức tại Cairo, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gia đình, bạn bè Ai Cập.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giới thiệu và trải nghiệm làm chuồn chuồn tre - một món đồ chơi dân gian đồng thời là sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam. Bà Vũ Hồng Nga, phu nhân Đại sứ Nguyễn Nam Dương, đã giới thiệu với khách mời quy trình chế tác sản phẩm thông qua một đoạn video phỏng vấn nghệ nhân Việt Nam về kỹ thuật làm chuồn chuồn tre.

Để khách mời có thể trực tiếp thực hành, Đại sứ quán đã chuẩn bị và chuyển từ Việt Nam sang nhiều bộ chuồn chuồn tre được làm thủ công cùng bút màu để trang trí.

Dưới sự hướng dẫn của bà Vũ Hồng Nga, các khách mời hào hứng tự tay tô màu, trang trí từng bộ phận như đầu, cánh và đuôi chuồn chuồn, trước khi lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Dù một số người gặp đôi chút khó khăn trong khâu lắp ráp và điều chỉnh độ cân bằng, hoạt động này vẫn thu hút sự tham gia nhiệt tình và mang lại nhiều tiếng cười và sự thích thú.

Bà Helen Lynch, lãnh đạo Câu lạc bộ Phu nhân các Đại sứ tại Cairo, bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã tạo cơ hội để các thành viên trải nghiệm một nét văn hóa độc đáo của Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Cairo, bà cho biết từng đến thăm phố cổ Hội An và đặc biệt ấn tượng với không gian yên bình, những con phố cổ, đèn lồng, các nghề thủ công truyền thống, bãi biển đẹp và nhất là sự thân thiện của người dân địa phương. Bà khẳng định rất yêu mến đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Trong khi đó, ông Simon, phu quân Đại sứ New Zealand tại Ai Cập, cho biết việc lắp ráp và điều chỉnh để con chuồn chuồn tre có thể giữ thăng bằng là một thử thách thú vị. Ông chưa từng thấy sản phẩm nào tương tự và dự định mang những món đồ chơi này về cho hai người con của mình. Dù chưa có dịp đến Việt Nam, ông bày tỏ sự yêu mến đối với đất nước, con người và nền văn hóa đa dạng, độc đáo của Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động thủ công, khách mời còn được thưởng thức một số món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có phở và nem rán. Các món ăn được chuẩn bị với sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và phu nhân các cơ quan bên cạnh.

khách mời còn được thưởng thức một số món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập)

Bà Vesna, phu nhân Đại sứ Serbia tại Ai Cập, cho biết đã nhiều lần thưởng thức phở Việt Nam, trong đó có những lần tại các nhà hàng Việt Nam ở Mỹ. Tại sự kiện lần này, bà tiếp tục có dịp thưởng thức món ăn đặc trưng này và khẳng định phở Việt Nam là món súp ngon nhất thế giới.

Ông Simon cũng bày tỏ ấn tượng với ẩm thực Việt Nam và cho biết sự kiện đã giúp ông có thêm trải nghiệm thực tế về những món ăn mà ông đã nhiều lần nghe nói đến.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương cho biết trong những năm tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo sẽ tiếp tục tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với các hình thức, chủ đề và nội dung phong phú, hấp dẫn hơn, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Việc lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cairo không chỉ tạo không gian giao lưu giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn giúp những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp cận thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, gần gũi và sinh động./.