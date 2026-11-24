Bạn bè quốc tế lưu giữ những sắc màu văn hóa Việt Nam
Từ những khoảnh khắc chăm chú thưởng thức đến những bức ảnh được lưu giữ qua ống kính, các nhà ngoại giao đến từ nhiều quốc gia đã thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho văn hóa Việt Nam tại concert “Muôn sắc Việt Nam”.
Tại concert “Muôn sắc Việt Nam”, nhiều nhà ngoại giao đến từ các đại sứ quán tại Việt Nam hào hứng theo dõi chương trình, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của đêm diễn. Từ những điệu múa, giai điệu âm nhạc đến trang phục truyền thống, mỗi tiết mục mang đến cho các vị khách quốc tế những góc nhìn sinh động về sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.
Không chỉ chăm chú thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, nhiều nhà ngoại giao còn tranh thủ lựa chọn góc chụp, lưu giữ hình ảnh sân khấu và những khoảnh khắc đặc sắc của chương trình. Sự quan tâm ấy thể hiện tình cảm, sự trân trọng của bạn bè quốc tế đối với văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tạo nên không khí giao lưu gần gũi, thân tình tại sự kiện.
Hình ảnh một số nhà ngoại giao, đại diện quốc tế tham dự concert tối ngày 24-11:
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ban-be-quoc-te-luu-giu-nhung-sac-mau-van-hoa-viet-nam-1767495.html