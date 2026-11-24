Tại concert “Muôn sắc Việt Nam”, nhiều nhà ngoại giao đến từ các đại sứ quán tại Việt Nam hào hứng theo dõi chương trình, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của đêm diễn. Từ những điệu múa, giai điệu âm nhạc đến trang phục truyền thống, mỗi tiết mục mang đến cho các vị khách quốc tế những góc nhìn sinh động về sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Không chỉ chăm chú thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, nhiều nhà ngoại giao còn tranh thủ lựa chọn góc chụp, lưu giữ hình ảnh sân khấu và những khoảnh khắc đặc sắc của chương trình. Sự quan tâm ấy thể hiện tình cảm, sự trân trọng của bạn bè quốc tế đối với văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tạo nên không khí giao lưu gần gũi, thân tình tại sự kiện.

Hình ảnh một số nhà ngoại giao, đại diện quốc tế tham dự concert tối ngày 24-11:

Ông Samir Malikli, Tham tán Đại sứ quán Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam, vẻ đẹp của các truyền thống dân tộc cũng như sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa và nghệ thuật đương đại.

Cesarina de los Santos Rodriguez, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Cộng hòa Dominica.

TS Ghazi Altopy, Đại biện Cộng hòa Iraq tại Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và phu nhân.

Bà Fatima Rodrigues, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Cộng hòa Angola tại Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen (giữa).

Nhiều đại biểu quốc tế, đại diện ngoại giao tham dự concert Muôn sắc Việt Nam.

Ông Ahmad Fikri Bin Zakian, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam.

Các nhà ngoại giao vẫn nán lại ghi những khoảnh khắc đáng nhớ khi chương trình khép lại.