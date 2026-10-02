Bạn bè quốc tế hào hứng trải nghiệm di sản văn hóa Việt Nam tại Hà Nội

Tiếp nối thành công của Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra tối 1-10 tại Hoàng thành Thăng Long, ngày 2-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tổ chức đưa đoàn đại biểu quốc tế tới tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội). Đây là hoạt động giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và giới thiệu các giá trị di sản đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Mở đầu hành trình, đoàn đại biểu quốc tế đã tới tham quan Khu Nghi lễ Thờ Tổ - công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc tôn vinh các Vua Hùng có công dựng nước Văn Lang. Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về truyền thống dựng nước, giữ nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cùng tinh thần đoàn kết, gắn bó qua hàng ngàn năm lịch sử của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Khi bước vào không gian văn hóa dân tộc Mường, đoàn đại biểu quốc tế được đón tiếp nồng hậu bởi các nghệ nhân trong trang phục truyền thống trình diễn 4 bài Chiêng Séc bùa dọc lối vào. Nhịp chiêng rộn rã cùng nghi lễ đón khách thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng đặc trưng của người Mường.

Tại không gian nhà sàn truyền thống, các đại biểu dành thời gian tìm hiểu kiến trúc nhà ở, phong tục tập quán, bộ lịch Mường cổ truyền và cây Pồn pông. Bên cạnh đó, đoàn khách còn được dõi theo nghi lễ đón vía tốt, vía lành - một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian chứa đựng ước vọng về sự may mắn, bình an và sức khỏe cho cộng đồng.

Không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn, các vị khách còn được các nghệ nhân Mường trực tiếp hướng dẫn kỹ năng cầm dùi, giữ nhịp và gõ cồng chiêng. Sự tương tác gần gũi này giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của nhạc cụ truyền thống trong đời sống tinh thần của đồng bào.

Hoạt động thực hành Đâm đuống mang đến không khí giao lưu vô cùng sôi nổi khi các đại biểu quốc tế trực tiếp cầm những chiếc chày gỗ dài, phối hợp nhịp nhàng tạo nên âm thanh giã gạo rộn rã trên máng gỗ. Đây là hình thức trình diễn nghệ thuật dân gian gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp và các dịp lễ hội của đồng bào Mường.

Chuyển sang không gian văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, các nghệ nhân đã giới thiệu chi tiết kỹ thuật đưa thoi, phối màu và tạo hoa văn trên khung dệt bằng gỗ.

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của đồng bào, các đại biểu quốc tế hào hứng trực tiếp ngồi vào khung dệt để thử sức với từng đường kim, mũi dệt thổ cẩm.

Các hoạt động trải nghiệm góp phần giới thiệu giá trị của nghề thủ công trong đời sống cộng đồng, đồng thời tạo cơ hội để du khách tiếp xúc trực tiếp với những người đang gìn giữ nghề truyền thống.

Âm thanh rộn rã của các loại nhạc cụ tre nứa vang lên giữa không gian xanh đã cuốn hút đông đảo du khách quốc tế hòa mình vào điệu múa xoang truyền thống và điệu múa Tân tung da dá. Những cái nắm tay siết chặt và nụ cười rạng rỡ đã thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ, kết nối các nền văn hóa.

Tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, không gian giao lưu trở nên sôi động với âm thanh nhạc cụ dân gian, các điệu múa truyền thống và hoạt động trải nghiệm cùng đồng bào.

Thông qua các hoạt động tham quan và trải nghiệm, đoàn đại biểu có thêm cơ hội tìm hiểu sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để những giá trị truyền thống được giới thiệu tới bạn bè quốc tế bằng những hình thức gần gũi, trực quan.

Du khách quốc tế được mời tham gia những điệu múa tập thể, thử chơi nhạc cụ và hòa mình vào các hoạt động sinh hoạt văn hóa.

Chương trình trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đã để lại ấn tượng sâu đậm, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện và khẳng định vai trò Thủ đô Hà Nội là trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế.