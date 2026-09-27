Bản án tuyên vô tội bị hủy, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cũ hầu tòa ngày mai

Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng cùng 9 bị cáo khác bị về các tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

TAND tỉnh Yên Bái (cũ) từng tuyên cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái vô tội. Ảnh: CTV

Đây là vụ án gây chú ý do cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Yên Bái (cũ) Đinh Tiến Hùng từng được tòa cấp sơ thẩm tuyên vô tội.

Cụ thể, tháng 11/2023, TAND tỉnh Yên Bái cũ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo và tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng vô tội.

Sau phiên tòa sơ thẩm VKSND tỉnh Yên Bái đã ra quyết định kháng nghị đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử lại vụ án theo hướng bị cáo Đinh Tiến Hùng phạm tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Tháng 10/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại vụ án theo quy định pháp luật.

Sau khi điều tra lại, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị cáo. Cụ thể, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (tỉnh Yên Bái cũ) nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 các bị cáo gồm Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hậu đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Cả nhóm bàn bạc phân chia lợi nhuận. Theo đó, Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận thuộc về Công ty Tuyên Huy của Nguyễn Văn Hậu và của Nguyễn Mạnh Hùng.

Các bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ, phân công Lăng Đức Hân thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng.

Từ đó, lợi dụng việc thi công làm đường xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ, nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất kho vật liệu nổ vượt quá giấy phép. Thực tế, đã vận chuyển tổng số là 2.613 kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ.

Các bị can Bùi Minh Đức, Bùi Mạnh Hùng thực hiện hành vi giao nhận vật liệu nổ và giám sát hoạt động nổ mìn tại mỏ Núi Ngàng. Trần Đắc Việt chịu trách nhiệm xuất kho vật liệu nổ để vận chuyển, khai thác trái phép quặng tại mỏ Núi Ngàng.

Nguyễn Văn Báu vận chuyển trái phép vật liệu nổ lên mỏ Núi Ngàng. Lưu Bằng Đoàn quản lý, điều hành việc khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua đó, thu giữ 150 kg thuốc nổ Amonit (AD1); 144 kg thuốc nổ nhũ tương; 200 kíp điện A8; 200 kíp điện Visai; 1.500 m dây điện mạng; 51 kg thuốc nổ các loại. Số đá chứa chì – kẽm mà các bị cáo đã khai thác có tổng khối lượng là 1.096 tấn. Các bị cáo chưa thu lợi.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng khối lượng 1.096 tấn đá chứa chì kẽm có trị giá là hơn 2 tỷ đồng.

VKS xác định, các bị cáo Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng… phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng cũng như toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép.