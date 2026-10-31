Tác giả: Joshua Foer, Joshua Robinson, Jonathan Clegg/NXB Trẻ

Messi vs Ronaldo: Sự đối đầu của hai cầu thủ vĩ đại

Joshua Robinson và Jonathan Clegg kết hợp những câu chuyện về Messi và Ronaldo thành một sử thi về kỷ nguyên hiện đại của bóng đá, trình bày chi tiết cách thức mà cuộc đua tranh giữa họ đã làm biến đổi cả bóng đá và ngành kinh doanh bóng đá quốc tế, một lần và mãi mãi.

Bản án trốn thuế mang đến bài học cho Ronaldo

Chấp nhận án tù treo cùng khoản phạt kỷ lục, Cristiano Ronaldo cay đắng nhận ra bản thân hoàn toàn mù tịt trước "chiếc hộp đen" tài chính do người đại diện Jorge Mendes thao túng.

Giờ đây, những thay đổi về luật lệ và những thông tin bị rò rỉ như thể kết hợp lại, khuyến khích cơ quan thuế tiến hành điều tra sổ sách tài chính của các ngôi sao bóng đá. Trong trường hợp Ronaldo, người ta nhanh chóng nhận thấy rằng thu nhập của cầu thủ này hoàn toàn chạy ra khỏi biên giới Tây Ban Nha! Năm 2017, cơ quan chức năng tin rằng Ronaldo trong giai đoạn 2011-2014 đã chuyển khoảng 16,7 triệu USD ra khỏi Tây Ban Nha.

Anh ta bị cáo buộc vi phạm 4 vấn đề về gian lận thuế, trong đó có 3 vấn đề nghiêm trọng, theo luật thì có thể bị phạt tới 7 năm tù. Vụ việc này kéo dài cho tới 2019 khi Ronaldo cuối cùng cũng thừa nhận sai phạm, chấp nhận hai năm tù treo và một khoản tiền phạt.

Hôm ra tòa ở Madrid, Ronaldo mặc áo cổ lọ màu đen, áo khoác đen, chân đi đôi sneaker màu trắng, chấp nhận nộp phạt cho chính quyền Tây Ban Nha số tiền 21,6 triệu USD.

Nộp phạt thì tất nhiên là đau đớn, song lý do đằng sau vụ lùm xùm này còn gây khó chịu nhiều hơn. Nó cho Ronaldo thấy rằng việc quản lý tương lai của chính mình hóa ra là một chiếc hộp đen, mà bản thân anh hoàn toàn không biết bên trong có những gì.

Mendes đứng sau những quyết định bên ngoài sân cỏ của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Sự tập trung của Ronaldo trong việc cố gắng trở thành cầu thủ bóng đá số một thế giới hóa ra đã không chuẩn bị đầy đủ cho anh trong việc trở thành một trong những nhà thể thao giàu nhất hành tinh này.

Trong thời gian này, anh cũng có cơ hội... giàu hơn nữa khi tập đoàn Nike chuẩn bị đề nghị một hợp đồng tài trợ trọn đời với Ronaldo. Đây mới là hợp đồng tài trợ trọn đời thứ ba trong lịch sử Nike, sau các hợp đồng với những siêu sao bóng rổ Michael Jordan và LeBron James.

Khi nói tới việc quản lý tiền bạc, mọi thứ mà Ronaldo hiểu đều bắt nguồn từ những thông tin của Mendes, người mà anh cho là hiểu biết nhiều nhất trong chuyện này. Nhưng trong buổi tối cuối năm 2016 đó, khi đứng giữa phòng khách nhà Mendes, Ronaldo chợt nhận ra anh chẳng hề biết ai đã làm gì với số tiền mà mình kiếm được.

Khi anh muốn mua một chiếc xe hơi thể thao mới hay một chiếc máy bay mới, mọi khoản thanh toán luôn sẵn sàng, nhưng anh không biết nguồn gốc của những số tiền đó, không biết chúng đã và đang được đầu tư ra sao, thậm chí không biết còn bao nhiêu tiền nữa...

Trên hết, Ronaldo chợt nhận ra mình đã ký vào vô số giấy tờ liên quan tới trách nhiệm của anh, và chúng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. “Anh cứ nói tôi ký, ký và ký, hết thứ này tới thứ khác”, Ronaldo hét vào mặt Mendes, “Mẹ kiếp, tôi biết quái gì về quần đảo Virgin thuộc Anh kia chứ!”