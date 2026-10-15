Bàn ăn trở thành sàn diễn của hàng xa xỉ

Thị trường đồ gia dụng không chỉ được định hình bởi những sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Trong nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao, đồ dùng trên bàn ăn, vật phẩm trang trí hay bộ ly tách còn được lựa chọn như một phần của thiết kế nội thất, phong cách tiếp khách và quà tặng dành cho những dịp đặc biệt. Khi đó, mức giá không còn được quyết định đơn thuần bởi công năng, mà còn gắn với thương hiệu, chất liệu và thiết kế.

NHỮNG MÓN ĐỒ GIA DỤNG XA XỈ

Tại Việt Nam, một số thương hiệu quốc tế đã có mặt thông qua các cửa hàng chuyên biệt và nhà phân phối hàng xa xỉ. Từ đồ bàn ăn mạ bạc của Christofle, pha lê của Baccarat đến sứ cao cấp Bernardaud, danh mục sản phẩm trải rộng từ những món đồ nhỏ có giá vài triệu đồng đến các vật phẩm trang trí trị giá hàng chục triệu đồng. Đây là một phân khúc hẹp hơn nhiều so với thị trường gia dụng đại chúng, nhưng có mặt bằng giá bán đáng chú ý.

Theo danh mục sản phẩm Christofle do Công ty Quốc tế Tam Sơn phân phối, một đôi đũa mạ bạc có giá khoảng 5,65 triệu đồng, giá đựng khăn ăn mạ bạc được niêm yết ở mức 9,52 triệu đồng. Trong khi hộp đựng bơ cá nhân thuộc dòng Malmaison cũng có giá 11,1 triệu đồng.

Ở nhóm sản phẩm trang trí, khay Malmaison hình chữ nhật có giá 19,04 triệu đồng, khay tròn Vertigo đường kính 39 cm giá 23,98 triệu đồng. Đáng chú ý, khay Anémone kích thước 43 x 31 cm có giá 64,87 triệu đồng, còn khay Vertigo có tay cầm kích thước 53 x 42 cm được niêm yết ở mức 44,07 triệu đồng.

Khoảng giá trải rộng cho thấy ngay trong một thương hiệu, sản phẩm cũng được phân tầng theo thiết kế, kích thước và mục đích sử dụng. Khách hàng có thể bắt đầu từ một phụ kiện nhỏ trên bàn ăn, rồi lựa chọn những món đồ đồng bộ cho bàn tiệc hoặc không gian tiếp khách.

Tuy nhiên, với các sản phẩm mạ bạc, cần phân biệt lớp mạ với bạc nguyên khối, không thể chỉ dựa vào giá bán để kết luận về hàm lượng kim loại hay giá trị vật liệu. Thiết kế, độ hoàn thiện và định vị thương hiệu cũng là những yếu tố góp phần hình thành giá sản phẩm.

Nếu Christofle gắn với đồ bàn ăn và vật dụng trang trí bằng kim loại, Baccarat lại được biết đến với các sản phẩm pha lê. Thương hiệu này có boutique tại tầng trệt khách sạn Sheraton Saigon, số 88 Đồng Khởi, TP.HCM, với các dòng sản phẩm phục vụ bàn ăn, quầy bar, trang trí nội thất và chiếu sáng.

Việc hiện diện tại một điểm bán chuyên biệt ở khu vực trung tâm cho thấy đồ gia dụng cao cấp không chỉ được phân phối qua các cửa hàng nội thất tổng hợp, mà còn có không gian bán lẻ riêng gắn với hình ảnh thương hiệu.

Trong khi đó, Bernardaud đại diện cho nhóm đồ sứ cao cấp. Trên website quốc tế của hãng, một đĩa ăn thuộc dòng Albertine Prune có giá 110 USD; bộ tách trà và đĩa lót đi kèm hộp quà được niêm yết ở mức 195 USD, còn đĩa lót trang trí bàn ăn có giá 185 USD. Đây là giá tham khảo tại thị trường nước ngoài, nhưng cho thấy đồ sứ cao cấp cũng có mặt bằng giá riêng trong danh mục sản phẩm phục vụ bàn ăn và tiếp khách.

Ba thương hiệu, ba nhóm sản phẩm khác nhau, nhưng cùng cho thấy một đặc điểm: đồ gia dụng cao cấp được bán không chỉ như vật dụng phục vụ sinh hoạt. Một chiếc khay có thể xuất hiện trên bàn trà hoặc trong phòng khách; bộ đồ ăn có thể được lựa chọn để tạo sự đồng bộ cho bàn tiệc; ly pha lê và đồ sứ cũng có thể trở thành quà tặng trong những dịp đặc biệt. Giá trị thương mại vì thế gắn với cả sản phẩm lẫn cách thương hiệu đưa sản phẩm vào không gian sống của khách hàng.

Dù vậy, không nên mặc định mọi món đồ có giá cao đều được chế tác hoàn toàn thủ công hoặc có khả năng tăng giá theo thời gian. Chất liệu, kỹ thuật sản xuất và mức độ hoàn thiện cần được xem xét theo từng dòng hàng. Với người mua, đây là những thông tin quan trọng để phân biệt giá trị thực tế của sản phẩm với giá trị đến từ tên tuổi thương hiệu và cách định vị trên thị trường.

BÀI TOÁN KINH DOANH Ở PHÂN KHÚC HẸP

Thị trường đồ gia dụng tại Việt Nam đang chứng minh sự tăng trưởng vượt bậc với quy mô ước tính đạt từ 12,5 - 13 tỷ USD trong năm 2025 và duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 6%/năm. Đây không chỉ là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp nội địa mà còn thu hút làn sóng gia nhập mạnh mẽ của các thương hiệu quốc tế, đặc biệt là ở phân khúc trung và cao cấp.

Dữ liệu từ Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thiết bị và đồ dùng gia đình hiện là ngành hàng tiêu dùng lớn thứ tư trong 11 nhóm ngành chính, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên 10%/năm. Sự tăng trưởng này xuất phát từ thu nhập ngày càng tăng, tỷ lệ đô thị hóa cao cùng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của cơ cấu dân số trẻ (nhóm từ 18 đến 45) tuổi chiếm gần 60% dân số cả nước. Trung bình mỗi hộ gia đình Việt hiện chi khoảng 8,4 triệu đồng cho thiết bị gia dụng, và con số này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng khi người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, thiết kế đẹp nhằm tối ưu chất lượng sống.

Dù các thương hiệu nội địa vẫn nắm giữ khoảng 80% thị phần phổ thông, phân khúc trung và cao cấp lại chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu quốc tế. Các “ông lớn” ngoại không chỉ mang đến công nghệ hiện đại mà còn theo đuổi chiến lược bản địa hóa sâu sắc. Điển hình, trong năm 2025, thương hiệu đồ gia dụng cao cấp WMF (Đức) đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á để mở cửa hàng chính hãng (flagship store) - một bước đi chiến lược khi Việt Nam có khoảng 6 triệu hộ gia đình thuộc phân khúc thu nhập cao.

Ông William Yates, Phó Chủ tịch khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Groupe SEB (đơn vị sở hữu WMF) từng nhận định: “Khi chất lượng sống được nâng cao, người tiêu dùng Việt Nam không chỉ tìm kiếm các sản phẩm phục vụ nhu cầu cơ bản mà còn hướng đến sự tinh tế, tiện nghi và trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn hơn”.

Song song đó, xu hướng tiêu dùng cũng ghi nhận sự chuyển dịch sắc nét: người dân chọn đồ gia dụng không chỉ vì công năng mà còn chú trọng đến thẩm mỹ, sự tiện ích và yếu tố sức khỏe. Tuy nhiên, ở tầng trên cùng của kim tự tháp thị trường, sự hiện diện của những cái tên xa xỉ lâu đời như Christofle, Baccarat hay Bernardaud tại các kênh phân phối chuyên biệt lại cho thấy một con đường hoàn toàn khác biệt. Thay vì cạnh tranh bằng độ phủ rộng hay chiến lược giá, mô hình xa xỉ dựa vào danh mục chọn lọc, nghệ thuật kể chuyện thương hiệu và dịch vụ tư vấn chuyên sâu.

Tại Việt Nam, Tam Sơn đưa Christofle tiếp cận người mua qua các nền tảng trực tuyến niêm yết, trong khi Baccarat chọn không gian boutique cao cấp trung tâm TP.HCM. Dù vậy, những điểm chạm này mới chỉ phản ánh phần nổi của "tảng băng" nguồn cung, chưa đủ để lượng hóa chính xác sức mua toàn thị trường.

Nhìn rộng hơn sang ngành hàng không gian sống, Theo Euromonitor International, doanh thu bán lẻ nhóm cửa hàng chuyên doanh đồ gia dụng và nội thất tại Việt Nam đạt 158.600 tỷ đồng trong năm 2025 (tăng 6% so với năm trước). Dù con số này bao gồm cả cải thiện nhà cửa, làm vườn hay đồ thú cưng, nó hàm ý rằng miếng bánh dành riêng cho đồ gia dụng xa xỉ vẫn là một ẩn số hẹp nhưng đầy tiềm năng.

Cơ hội cho các nhà kinh doanh phân khúc xa xỉ nằm ở sự tinh nhạy trong chọn lọc danh mục và phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên biệt. Những món đồ giá vài triệu đồng có thể là bước đệm làm quen, trong khi khay trang trí, bộ đồ ăn hay vật phẩm pha lê hàng chục triệu đồng lại hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm dấu ấn cá nhân hoặc quà tặng đẳng cấp.

Dù vậy, "giá trị cao" không đồng nghĩa với "biên lợi nhuận dễ thở". Bài toán vận hành đối với phân khúc hàng xa xỉ ngách hẹp đặt ra không ít áp lực từ chi phí nhập khẩu, kho bãi, mặt bằng đắc địa cho đến tốc độ quay vòng vốn chậm. Với tệp khách hàng tinh hoa nhưng số lượng hạn chế, hiệu quả kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào nhãn quan chọn hàng và khả năng kết nối chính xác với người mua.