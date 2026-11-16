Bản án thích đáng cho kẻ coi thường pháp luật

Theo cáo trạng, Lê Phước Hưng là đối tượng có nhân thân xấu, từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hưng thuộc diện bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quyết định của UBND xã Thạnh Xuân (thời hạn từ ngày 22/9/2025 đến ngày 22/9/2027).

Tuy nhiên, bị cáo không chấp hành quy định mà tiếp tục vướng vào con đường phạm tội.

Cụ thể, vào rạng sáng 24/4/2026, Hưng đến khu vực đầu đường khu dân cư Tân Phú Thạnh mua 200 nghìn đồng ma túy (loại Heroine) chứa trong 2 ống hút nhựa để sử dụng dần.

Lần thứ nhất: Khoảng 21 giờ ngày 25/4/2026, Hưng mang ma túy đến đầu hẻm cạnh Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 2 (ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Xuân) để sử dụng.

Sau khi sử dụng ma túy, bị cáo điều khiển xe mô tô đến Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, dùng kìm cắt trộm 6 đoạn dây cáp ngầm tiếp địa (tổng chiều dài 22,2m) mang bán phế liệu được 584 nghìn đồng tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Lê Phước Hưng tại phiên toà xét xử lưu động

Lần thứ hai: Khoảng 4 giờ ngày 26/4/2026, với thủ đoạn tương tự, sau khi dùng hết số ma túy còn lại, Hưng tiếp tục quay lại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh rút trộm 2 đoạn dây cáp ngầm có tổng chiều dài 41,2m thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt trong 2 lần trộm cắp được định giá là 1.141.200 đồng.

Lần thứ ba: Mặc dù đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ khởi tố bị can về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 24/6/2026, nhưng đến tối ngày 29/6/2026, Hưng vẫn tiếp tục sang thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) mua ma túy mang về địa điểm cũ tại xã Thạnh Xuân sử dụng thì bị bắt tạm giam ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Phước Hưng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, việc bị cáo đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện nhưng vẫn cố tình sử dụng ma túy nhiều lần.

Đồng thời, dù giá trị tài sản trộm cắp dưới 2 triệu đồng nhưng do bị cáo có tiền án về tội này chưa được xóa án tích nên hành vi vẫn cấu thành tội phạm.

Phiên tòa xét xử lưu động thu hút đông đảo các em học sinh và người dân đến theo dõi.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Phước Hưng 2 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 4 năm tù.

Phiên tòa xét xử lưu động thu hút đông đảo các em học sinh và người dân đến theo dõi, qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của người dân, doanh nghiệp và phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Cần Thơ.