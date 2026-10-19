Bản án quyền nuôi con có hiệu lực 4 năm chưa được thi hành: Nỗi đau của người mẹ

Ảnh cắt từ clip mẹ kế đánh bé Chi, do bé An lén ghi hình lại.

Hai con khóc, không chịu theo mẹ trong ngày thi hành án

Theo chị Hạnh, ngày 10/1/2025, cơ quan thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm cùng đại diện chính quyền và công an địa phương đến tổ chức thi hành án. Anh H. ban đầu không cho chị vào nhà để tiếp xúc với hai con. Sau đó, anh đồng ý để các thành viên trong đoàn công tác vào nhà đón các cháu. Tuy nhiên, hai đứa trẻ khóc, không chịu ra ngoài và tỏ thái độ sợ sệt không dám theo mẹ đẻ.

Chứng kiến phản ứng của các con, chị Hạnh vô cùng lo lắng. Chị không biết trong thời gian dài sống xa mẹ, hai con có bị bố và mẹ kế tác động về mặt tinh thần, khiến các cháu sợ hãi hoặc không muốn về với mẹ hay không. Trong hoàn cảnh đó, chị đành chấp nhận để các cháu tiếp tục sống cùng bố, không muốn việc đón con trở thành cuộc giằng co gây thêm áp lực cho trẻ.

Chấp hành viên thi hành án lập thỏa thuận là hai con nhỏ tiếp tục ở với anh H., còn chị được quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục các cháu mà không bị ai ngăn cản. Chị được đón hai con vào hai ngày cuối tuần và đưa các con đến trường vào thứ Hai.

Tuy nhiên, theo chị Hạnh, sau khi thỏa thuận được lập, anh H. vẫn ngăn cản chị thăm nom, chăm sóc hai con, không thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận. Chị cho rằng việc này xâm phạm quyền thăm nom con theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, sau khi không đón được 2 con nhỏ, nghe con lớn kể về thời gian ở cùng mẹ kế, chị luôn bị ám ảnh những hình ảnh con mình bị đánh đập. "Mỗi lần nhắm mắt lại tôi lại nghe thấy tiếng con khóc lóc van xin. Tôi không ngủ được và rơi vào trầm cảm phải điều trị", chị Hạnh cho biết.

Vì vậy, chị tiếp tục có đơn gửi cơ quan thi hành án, viện kiểm sát mong muốn bản án giao cả ba con cho mình được thực hiện đầy đủ. Đến nay, theo chị, việc giải quyết vẫn kéo dài, trong khi chị chưa thể trực tiếp chăm sóc cả ba con như phán quyết của Tòa án.

Chị Hạnh và M.C tại Báo Phụ nữ Việt Nam.

Nỗi lo con bị bạo hành

Nỗi lo của chị Hạnh về hai con nhỏ bắt nguồn một phần từ những điều M.C – con gái lớn kể lại trong thời gian sống cùng bố và mẹ kế. Theo lời M.C, thời gian đầu, cuộc sống của ba chị em tương đối bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai tuần, mẹ kế đã bắt đầu đánh các em.

Việc M.C bị đánh được chị Hạnh lập vi bằng.

Chị Hạnh kể, trước đó, có lần chị đến trường đón M.C thì phát hiện trên chân con gái có một vết bầm tím lớn. Khi gặng hỏi, chị được con kể rằng vết bầm là do bị mẹ kế đánh. Nghe con nói, chị Hạnh không kìm được cảm xúc, bật khóc vì thương con. Việc tận mắt nhìn thấy vết bầm trên cơ thể con và nghe con kể về những gì đã xảy ra càng khiến chị đau lòng, lo lắng khi không thể ở bên để chăm sóc, bảo vệ con.

Chị Hạnh lập vi bằng và báo cơ quan chức năng, tuy nhiên sự việc sau đó dừng lại ở mức hòa giải. "Lúc đó tôi chỉ có một mình, không gặp được con, tôi rơi vào trầm cảm nên không đủ bình tĩnh sáng suốt yêu cầu làm sáng tỏ sự việc," chị Hạnh cho biết.

Theo thông tin chị Hạnh cung cấp, chị hiện còn lưu giữ được đoạn video được bí mật ghi lại cảnh con mình bị bạo hành. Đoạn video này là một trong những tài liệu chị sử dụng để phản ánh sự việc. Những gì đã xảy ra khiến chị không thể yên tâm khi hai con nhỏ tiếp tục sống xa mình.

Điều khiến chị Hạnh lo lắng là hai con nhỏ không chỉ thiếu sự chăm sóc trực tiếp của mẹ mà còn không có chị gái ở bên để bảo vệ.

Chị Hạnh cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh để đón cả ba con về sống cùng mình theo phán quyết của Tòa án. Chị mong sớm được đoàn tụ với các con, trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ các con, thay vì tiếp tục sống trong cảnh xa cách, thấp thỏm lo lắng cho cuộc sống của hai con nhỏ.