Bản án quyền nuôi con có hiệu lực 4 năm chưa được thi hành: Người mẹ vẫn mòn mỏi chờ đợi

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh và bé M.C tại Báo Phụ nữ Việt Nam.

Bị ngăn cản quyền làm mẹ

Chị Hạnh và anh H. kết hôn năm 2010, có 3 con gái. Sau nhiều mâu thuẫn, tháng 1/2022, hai người thuận tình ly hôn. Trong quyết định của Tòa án, hai bên thỏa thuận giao 3 con cho anh H trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi các con đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác thay thế. Chị Hạnh được quyền thăm nom, chăm sóc các con và không ai được quyền ngăn cản.

Theo lời chị Hạnh, khoảng một tuần sau khi có quyết định thuận tình ly hôn, chị được người quen cho biết anh H. trước đó đã có quan hệ với chị T.H và hai người đã có một con gái sinh tháng 10/2021. Chị cho rằng việc anh H. có con với người phụ nữ khác xảy ra khi quan hệ hôn nhân giữa chị và anh vẫn còn tồn tại.

Sau này, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 3.4.2024 do Tòa TAND TP Hà Nội mở, anh H thừa cũng thừa nhận việc có quan hệ ngoài luồng và có con ngoài giá thú khi chưa chính thức ly hôn với chị Hạnh.

Khi biết con mình phải ở với mẹ kế, là người phụ nữ đã xen vào quan hệ của gia đình mình trước đó, chị Hạnh đề nghị anh H. thay đổi thỏa thuận, giao các con cho mình trực tiếp nuôi dưỡng nhưng anh không đồng ý.

Đến tháng 5/2022, anh H. và chị T.H kết hôn. Khoảng tháng 9/2022, theo chị Hạnh, anh H. bắt đầu cản trở việc thăm nom, chăm sóc các con. Chị nhiều lần gọi điện, nhắn tin xin gặp nhưng không được đáp ứng. Khi đến trường, chị cũng không được gặp các con.

Đến cuối năm 2022, chị Hạnh cho rằng mình gần như bị cắt đứt liên lạc với các con. Sau nhiều lần tìm cách gặp con nhưng không được, chị khởi kiện, đề nghị Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng cả 3 con.

Phía anh H. có quan điểm khác. Anh cho rằng chị Hạnh không chăm sóc các con chu đáo và việc hạn chế chị gặp con xuất phát từ lo ngại sự an toàn của các cháu.

Tòa án cấp sơ thẩm năm 2023 chấp nhận một phần yêu cầu của chị Hạnh, giao bé M.C (con gái lớn của chị Hạnh và anh H) cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, còn bé M.A và bé C. tiếp tục ở với bố. Không đồng ý với phán quyết này, cả chị Hạnh và anh H. đều kháng cáo, cùng đề nghị được trực tiếp nuôi cả 3 con.

Những đứa trẻ bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề khi sống cùng mẹ kế

Tại phiên phúc thẩm, câu chuyện không chỉ còn là việc ai có điều kiện kinh tế tốt hơn. Chị Hạnh cho biết, mỗi lần nhìn thấy mẹ ở trường, các con đều không dám gặp mẹ. Đến ngày sinh nhật bé M.A. - người con gái út, chị mang quà và hoa đến chúc mừng nhưng vẫn không được gặp con. Theo lời chị, quà và hoa bị người mẹ kế vứt xuống đất, các con bị đuổi vào nhà.

Chị Hạnh cũng cung cấp cho Tòa án vi bằng cùng các tài liệu liên quan đến việc chị T.H có hành vi đánh đập bé M.A. Theo nội dung video mà chị Hạnh cung cấp, bé M.A bị mẹ kế dùng que đánh liên tiếp. Dù cháu kêu gào, liên tục van xin được tha, người phụ nữ vẫn tiếp tục vụt que vào người M.A. Hồ sơ còn có đơn của M.C tố cáo việc bị mẹ kế thường xuyên đánh, chửi, vứt sách vở và dọa đuổi khỏi nhà.

HĐXX phúc thẩm nhận định những tài liệu trên cho thấy bé M.C bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần khi sống cùng mẹ kế.

HĐXX cũng xem xét điều kiện chăm sóc thực tế. Anh H. xác nhận mình chủ yếu dạy các con học tập, còn những việc chăm sóc khác do chị T.H đảm nhận. Trong khi đó, anh H. và chị T.H đã có một con chung còn nhỏ, cần sự chăm sóc của mẹ.

Về điều kiện kinh tế, Tòa xác định cả anh H. và chị Hạnh đều có nơi ở ổn định, thu nhập và đủ điều kiện vật chất để nuôi con. Tuy nhiên, việc lựa chọn người trực tiếp nuôi con không thể chỉ dựa vào điều kiện kinh tế.

Ba đứa trẻ đều là con gái, trong đó có cháu đã bước vào tuổi dậy thì. HĐXX cho rằng các cháu cần sự chăm sóc, chỉ bảo tỉ mỉ của mẹ sinh ra mình đẻ. Chị Hạnh hiện độc thân, có điều kiện vật chất và luôn mong muốn được trực tiếp chăm sóc các con.

Một yếu tố khác được HĐXX đặc biệt lưu ý là việc anh H. đã ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con của chị Hạnh. Anh H. cho rằng việc này nhằm bảo đảm an toàn cho các con nhưng không đưa ra được tài liệu chứng minh chị Hạnh có hành vi gây mất an toàn cho các cháu. HĐXX xác định việc ngăn cản này vi phạm quyền thăm nom, chăm sóc con của chị Hạnh theo Luật Hôn nhân và gia đình.

Từ những phân tích trên, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của chị Hạnh, giao cả 3 con cho chị trực tiếp nuôi dưỡng. Anh H. vẫn có quyền thăm nom, chăm sóc và giáo dục các con.

Mặc dù được Tòa án phúc thẩm giao trực tiếp nuôi dưỡng cả 3 con, chị Hạnh đến nay vẫn chưa thể đón các con về đoàn tụ. Những vướng mắc trong quá trình thi hành án cùng nỗi lo về cuộc sống của hai con nhỏ khiến người mẹ tiếp tục hành trình tìm cách đón con theo phán quyết của Tòa.

(Còn nữa)