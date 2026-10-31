Ban An ninh Đại hội họp rà soát công tác hỗ trợ chuẩn bị tổ chức Đại hội X GHPGVN

Ban An ninh Đại hội họp rà soát công tác hỗ trợ công tác tổ chức

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN, Trưởng ban An ninh Đại hội chủ tọa; cùng tham dự của đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, Công an TP.HCM; thành viên Ban An ninh Đại hội và các Tiểu ban trực thuộc.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu rà soát một số công việc liên quan công tác an ninh, trật tự cho Đại hội, từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM tham dự

Đại diện các Tiểu ban liên quan báo cáo công tác chuẩn bị, công tác lưu trú, đón rước đại biểu; phân công công việc cụ thể các thành viên Ban An ninh, báo cáo thẻ đeo cho đại biểu, phân công phụ trách an ninh, trật tự các sự kiện đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Huệ, Tượng đài Công viên Bồ-tát Thích Quảng Đức, cùng chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Đại hội từ ngày 5, 6, 7-11-2026.

Ban Tổ chức, Ban Lưu trú tổ chức bố trí cho đại biểu chư tôn giáo phẩm, đại biểu chính thức từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự Đại hội, lưu trú tại 18 khách sạn trên địa bàn TP.HCM. Dự kiến, đại biểu từ các khách sạn xuất phát từ lúc 6g30 đến hội trường chính Đại hội.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thông tin các sự kiện của Đại hội và một số việc liên quan

Ban An ninh Đại hội sẽ phối hợp với lực lượng các cơ quan chức năng hỗ trợ cho đại biểu đến địa điểm tổ chức Đại hội được an toàn, hỗ trợ an ninh, trật tự tại các sự kiện trong khuôn khổ Đại hội.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 với 1.645 đại biểu chính thức, chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, từ ngày 5 đến 7-11-2026.

Được biết, ngày 2-11, Ban Tổ chức Đại hội sẽ họp báo thông tin về Đại hội đến khoảng 40 cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và TP.HCM.

Hội trường - nơi tổ chức Đại hội X GHPGVN ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM