Bản án nghiêm khắc cho kẻ nhiều lần 'vào tù ra tội'

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 12-2025, do có nhu cầu mua ma túy về bán kiếm lời, Trương Xuân Dũng (1979, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điện thoại cho người đàn ông tên Luận quen biết từ trước để hỏi mua ma túy. Người này báo giá 120 triệu đồng/bánh heroin, 69 triệu đồng/tấm ma túy hồng phiến, Dũng đồng ý và nói khi nào có tiền sẽ lên mua.

Bị cáo Trương Xuân Dũng tại tòa.

Ngày 17-12-2025, Dũng thuê taxi đi đến bản Tang (xã Mường Quàng, Nghệ An) và điện thoại hẹn gặp Luận tại cầu bản Tang. Tối cùng ngày, Dũng gặp Luận tại điểm hẹn rồi được đưa lên lán trong rừng ở xã Mường Quàng. Khi đến nơi, Dũng nói với Luận có 100 triệu đồng lấy 1 bánh heroin và 2 tấm hồng phiến, số tiền thiếu còn lại sẽ trả sau, Luận đồng ý. Trong thời gian chờ tại lán, Luận đưa cho Dũng 1 ít heroin và hồng phiến. Dũng cầm heroin ra dùng hết còn hồng phiến cất trong người.

Khoảng 5 giờ ngày 18-12-2025, Luận đưa ma túy về lán đưa cho Dũng cất giấu toàn bộ số ma túy vào trong áo rồi đi về. Trên đường về thì Dũng bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ cùng số tang vật gồm hơn 1.200g hồng phiến và gần 350g heroin. Tổng khối lượng hai chất ma túy là hơn 1.500g.

Ngày 30-10-2026, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Xuân Dũng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước bục khai báo, bị cáo Dũng khai rành rẽ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Dũng cho biết, bản thân nghiện ma túy và muốn mua về để vừa sử dụng và bán cho những con nghiện trong vùng để kiếm lời. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Trương Xuân Dũng ngồi tù. Năm 2006, Dũng bị TAND huyện Đô Lương (cũ) xử phạt 26 tháng tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến tháng 5-2015, Trương Xuân Dũng bị TAND huyện Đô Lương (cũ) xử phạt 15 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Tháng 11-2019, Trương Xuân Dũng tiếp tục bị TAND huyện Đô Lương (cũ) xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ra tù được 1 năm thì Dũng tiếp tục sa vào nghiện ngập và bị TAND huyện Đô Lương (cũ) ra quyết định xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 22 tháng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trương Xuân Dũng là nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy bị cáo tham gia mua bán là rất lớn, cần có mức án nghiêm minh để răn đe. Bị cáo có nhân thân xấu, từng nhiều lần ngồi tù nhưng không lấy đó làm bài học tu sửa bản thân. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trương Xuân Dũng án tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.