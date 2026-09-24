Bản án có hiệu lực hơn 1 năm, người dân vẫn chờ nhận đất

Tại Bản án số 27/2025/DS-PT ngày 20-2-2025, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (nay là Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) tuyên buộc hộ gia đình ông Đặng Đình Phấn - bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (thôn Phú Kim) phải trả lại hơn 93 m² đất trồng cây hằng năm, thuộc thửa đất số 731, tờ bản đồ số 16, thôn Phú Kim cho hộ gia đình ông Trần Văn Dần - bà Trần Thị Hoa sử dụng.

Ngày 25-3-2025, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai) ban hành Quyết định thi hành án số 361/QĐ-CCTHADS để tổ chức thi hành theo yêu cầu. Tuy nhiên, đến nay, phần diện tích đất theo bản án vẫn chưa được giao trả cho gia đình ông Dần.

“Phán quyết của tòa án như vậy nhưng đến nay, gia đình tôi vẫn chưa nhận lại được đất. Tôi đã nhiều lần liên hệ với cơ quan thi hành án dân sự đề nghị tổ chức thi hành dứt điểm bản án nhưng chưa có kết quả” - ông Dần cho hay.

Theo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 (thuộc Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai), trong quá trình tổ chức thi hành án, đơn vị đã xác minh thực địa thửa đất số 731, tờ bản đồ số 16 và nhận thấy Bản án số 27/2025/DS-PT có một số nội dung chưa rõ, gây khó khăn cho việc thi hành.

Dù bản án đã có hiệu lực hơn 1 năm nhưng đến nay, gia đình ông Trần Văn Dần - bà Trần Thị Hoa vẫn chưa thể nhận lại hơn 93 m² đất trồng cây hằng năm theo phán quyết của tòa án. Ảnh: C.L

Cụ thể, theo trích đo địa chính tờ bản đồ số 16, sơ đồ bản vẽ không thể hiện tọa độ của phần diện tích đất tranh chấp như nội dung bản án đã tuyên. Vì vậy, chấp hành viên chưa có đủ căn cứ xác định chính xác vị trí, đo đạc và cắm mốc giao trả hơn 93 m² đất cho người được thi hành án.

Bên cạnh đó, bản án tuyên buộc hộ gia đình ông Phấn giao trả hơn 93 m² đất trồng cây hằng năm cho hộ gia đình ông Dần sử dụng, nhưng phần quyết định của bản án không xác định cụ thể các thành viên của từng hộ gia đình. Điều này gây khó khăn trong việc thông báo thi hành án, tống đạt văn bản và xử lý các quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Trước những vướng mắc trên, Thi hành án dân sự tỉnh đã có Công văn số 563/THADS.KV3 ngày 17-7-2026 gửi Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị giải thích, làm rõ tọa độ cụ thể để xác định vị trí phần đất hơn 93 m² thuộc thửa đất số 731, tờ bản đồ số 16.

Đồng thời, đề nghị làm rõ, cung cấp thông tin cụ thể về các thành viên thuộc hộ gia đình ông Phấn và hộ gia đình ông Dần có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc giao trả đất. Sau khi nhận được kết quả giải thích, làm rõ của Tòa án nhân dân tỉnh, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục tổ chức thi hành bản án theo đúng quy định pháp luật.

Bản án đã được tuyên và có hiệu lực, nhưng việc thi hành kéo dài khiến người được thi hành án chưa thể nhận lại diện tích đất theo phán quyết. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần sớm phối hợp giải thích, làm rõ những nội dung còn vướng mắc, tạo cơ sở tổ chức thi hành dứt điểm bản án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.