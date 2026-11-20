Nhiều lần xâm hại tình dục người chưa đủ 16 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, C. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với bà B. (mẹ của A). Trong những lần A. đến chơi và thăm mẹ, do điều kiện sinh hoạt ở cùng nhà bà B mà bị cáo đã lợi dụng sự gần gũi để thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi phạm tội được bị cáo khai nhận thể hiện từ cuối tháng 4/2024 đến cuối tháng 5/2025, C. thực hiện hành vi giao cấu với A. 5 lần. Khi xảy ra các hành vi, A. thuộc độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Người lớn cần chủ động phòng ngừa và lắng nghe, hành động kịp thời để bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại (Ảnh minh họa tạo bằng AI).

Đến tháng 6/2026, A. kể sự việc với mẹ, sau đó gọi đến Tổng đài 111 để phản ánh việc bị xâm hại. Từ thông tin do tổng đài chuyển đến, cơ quan chức năng địa phương tiếp nhận, tố giác vụ việc đến cơ quan Công an. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX xác định lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ. Các lần phạm tội độc lập, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung “Phạm tội 2 lần trở lên”.

HĐXX TAND khu vực 1 - Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo C. 5 năm tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, theo điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/6/2026.

Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm trẻ em

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về thể chất, tâm sinh lý của người dưới 16 tuổi. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nhiều lần.

Khi quyết định hình phạt, HĐXX xem xét việc bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường 10 triệu đồng cùng các tình tiết giảm nhẹ khác được xác định trong bản án. Tuy nhiên, hành vi có tính chất rất nghiêm trọng, thực hiện nhiều lần đối với người chưa đủ 16 tuổi, cần có mức án tương xứng để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Về trách nhiệm dân sự, người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường thêm nên HĐXX không xem xét, giải quyết. Mức hình phạt 5 năm tù được tuyên tại phiên tòa sơ thẩm; quyền kháng cáo được thực hiện theo quy định.

Từ việc Tòa án xác định tội danh trong vụ án có thể thấy, không thể viện dẫn sự đồng ý của người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi để biện minh cho hành vi giao cấu của người thành niên. Trách nhiệm bảo vệ trẻ và tôn trọng giới hạn pháp luật thuộc về người lớn.

Lắng nghe khi trẻ lên tiếng

Vụ án cho thấy nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em có thể xuất phát từ người gần gũi trong sinh hoạt gia đình. Sự quen biết, tin tưởng hay vị trí nghề nghiệp của một người không thể thay thế việc quan tâm đến sự an toàn của trẻ.

Đáng suy ngẫm, theo bản án, A. từng kể sự việc với mẹ trước khi tự liên hệ Tổng đài 111. Khi trẻ phản ánh việc bị xâm hại, điều cần làm trước hết là lắng nghe nghiêm túc, giúp trẻ được an toàn và nhanh chóng báo cơ quan có thẩm quyền. Sự chậm trễ có thể khiến trẻ tiếp tục chịu tổn thương, mất niềm tin vào người lớn.

Gia đình cần tạo điều kiện để trẻ có thể kể những điều khiến mình lo sợ mà không bị trách mắng, đổ lỗi. Nhà trường và người chăm sóc cần hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi về quyền được bảo vệ cơ thể, cách nhận biết hành vi xâm hại và tìm kiếm sự giúp đỡ. Việc phòng ngừa không thể chỉ đặt lên vai trẻ.

Khi tiếp nhận thông tin, người lớn cần giữ kín danh tính, bảo quản tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng, không phát tán hình ảnh hay nội dung nhạy cảm. Sự tò mò, bình phẩm và chia sẻ thiếu kiểm soát có thể gây thêm tổn thương cho người bị hại.

Bản án là lời cảnh tỉnh về hậu quả pháp lý của hành vi xâm hại người chưa đủ 16 tuổi, đồng thời nhắc nhở mỗi gia đình về trách nhiệm bảo vệ trẻ. Sự bảo vệ ấy cần bắt đầu từ việc tin cậy, lắng nghe và hành động kịp thời khi trẻ cần giúp đỡ.