Bản án 44 năm tù cho nhóm lừa đảo 'chạy' việc, thi tuyển công chức chiếm đoạt cả chục tỷ đồng

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2024, Nguyễn Thanh Hòa là cán bộ công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (trước đây). Mặc dù không có chức trách, thẩm quyền liên quan đến tuyển dụng, điều động công chức, viên chức, nhưng khi biết nhiều người có nhu cầu thi tuyển, xin chuyển công tác, Hòa đã đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hòa đã câu kết với Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thụy Đồng, Nguyễn Thị Nam và Trần Đình Tùng. Các bị cáo đã hỗ trợ, giúp sức cho nhau thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của các bị hại.

Tổng số tiền từng bị cáo phải chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Hòa là 9,92 tỷ đồng, trong đó 6,69 tỷ đồng do đồng phạm với các bị cáo khác và 3,23 tỷ đồng tự chiếm đoạt; Nguyễn Văn Cường là 6,79 tỷ đồng, trong đó 5,81 tỷ đồng đồng phạm và 980 triệu đồng tự chiếm đoạt bằng việc kê thêm tiền; Nguyễn Thụy Đồng là 2,76 tỷ đồng do đồng phạm với Hòa; Nguyễn Thị Nam là 610 triệu đồng, trong đó 570 triệu đồng đồng phạm và 40 triệu đồng tự chiếm đoạt; Trần Đình Tùng là 400 triệu đồng, trong đó 310 triệu đồng đồng phạm và 90 triệu đồng tự chiếm đoạt.

Nhóm bị cáo trước toà

Qua đó xác định: Nguyễn Thanh Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền 7,58 tỷ đồng: trong đó có 24 trường hợp thông qua Nguyễn Văn Cường, 5 trường hợp thông qua Nguyễn Thị Nam, 2 trường hợp thông qua Trần Đình Tùng và một trường hợp chiếm đoạt 110 triệu đồng. Ngoài ra, Hòa còn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 3 tỷ đồng của Nguyễn Văn Cường dưới hình thức vay tiền.

Nguyễn Văn Cường đồng phạm với Hòa trong nhiều vụ việc, liên quan đến 24 trường hợp với số tiền 3,59 tỷ đồng; đồng phạm với Hòa và Đồng trong 14 trường hợp với số tiền 1,88 tỷ đồng; đồng thời tự chiếm đoạt thêm các khoản tiền bằng việc kê thêm vào số tiền đã nhận.

Nguyễn Thụy Đồng đồng phạm với Hòa và Cường trong 14 trường hợp, chiếm đoạt 2,76 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Nam đồng phạm với Hòa trong 5 trường hợp, chiếm đoạt 570 triệu đồng, đồng thời tự chiếm đoạt thêm 40 triệu đồng và và hưởng lợi số tiền Hoà chia lại là 38 triệu đồng.

Trần Đình Tùng đồng phạm với Hòa trong 2 trường hợp, chiếm đoạt 310 triệu đồng và tự chiếm đoạt thêm 90 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định: Hành vi của các bị cáo được xác định là cố ý, với mục đích vụ lợi. Các bị cáo đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, tạo dựng lòng tin để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu xin chuyển công tác, thi tuyển công chức, viên chức. Hành vi của các bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Thanh Hòa: 15 năm tù; Nguyễn Văn Cường: 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thụy Đồng: 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Nam: 7 năm tù; Trần Đình Tùng: 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ án, chính quyền cảnh báo người dân hãy cảnh giác những lời hứa thi tuyển “lo được việc”, “chạy được suất”, “có người quen trong ngành” của những đối tượng không có chức trách, thẩm quyền liên quan đến tuyển dụng, điều động công chức, viên chức. Tiền mất đã đành, người nhận tiền để “chạy” cũng có thể phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt. Việc làm, thi tuyển, điều động phải thực hiện theo đúng quy định. Đừng biến nhu cầu chính đáng thành cơ hội cho kẻ lừa đảo.