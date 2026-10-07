Bán 94 triệu bản, thị trường sách Anh tiếp tục tăng trưởng

Dù đối mặt với áp lực về kinh tế, ngành xuất bản Vương quốc Anh vẫn ghi nhận những tín hiệu lạc quan. The Bookseller dẫn báo cáo nửa đầu năm 2026 từ NielsenIQ BookData, doanh thu toàn thị trường sách tại quốc gia này đã đạt 915 triệu bảng Anh (tương đương hơn 29.000 tỷ đồng), tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số lượng bản sách tiêu thụ cán mốc 94 triệu bản.

Đáng chú ý, phân khúc sách hư cấu đóng vai trò là "đầu tàu" gánh vác toàn thị trường với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 7,4% và lượng bản in bán ra tăng 5,2%. Trái lại, mảng sách phi hư cấu giảm nhẹ 2,1%, còn sách thiếu nhi cũng hạ 0,8% sau nhiều năm tăng trưởng liên tục.

Thống kê cho thấy, sách hư cấu hiện chiếm hơn 1/3 (khoảng 35%) tổng sản lượng sách in tiêu thụ trên thị trường. Sự tăng trưởng của thể loại hư cấu đã bù đắp hoàn toàn cho sự sụt giảm ở các mảng sách học thuật và phi hư cấu.

Sách hư cấu được lòng độc giả Anh. Trong ảnh là một hiệu sách chuyên bán tiểu thuyết lãng mạn. Ảnh: Pia Jones/MetroUK.

Sức tăng trưởng của mảng sách hư cấu không chia đều mà tập trung mạnh mẽ vào 3 mũi nhọn chính. Truyện trinh thám và giật gân là nhóm có doanh số ổn định và tăng trưởng mạnh nhất. Minh chứng là các tác phẩm của Freida McFadden lọt vào top 20 sách bán chạy nhất tại 13 trên tổng số 19 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát toàn cầu (bao gồm cả Vương quốc Anh).

Tiểu thuyết đồ họa (Graphic Novels) là phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường. Tính đến quý II, doanh thu từ truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa tại Anh đạt 60,1 triệu bảng, đạt mức tăng trưởng kinh ngạc 25,6% so với năm kỷ lục 2025.

Romantasy tiếp tục duy trì phong độ nhờ làn sóng BookTok, biến các tác phẩm của Rebecca Yarros hay Sarah J. Maas thành những thỏi nam châm hút dòng tiền quốc tế về cho các nhà xuất bản Anh.

Đòn bẩy nữa của sự tăng trưởng đến từ xuất khẩu quốc tế và độc giả trẻ. Các nhà xuất bản Anh ghi nhận doanh thu từ bản quyền và xuất khẩu sách hư cấu sang thị trường nước ngoài tăng tới 8,2%. Điều này đồng nghĩa với việc dòng sách hư cấu xuất bản tại Anh đang được tiêu thụ rất mạnh tại các quốc gia thuộc châu Âu và Bắc Mỹ.

Sự tăng trưởng của thị trường có tác động từ hiệu ứng BookTok. Nielsen nhấn mạnh mạng xã hội không còn là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành một kênh phân phối và định hình văn hóa đọc chính thức. Nhóm độc giả trẻ, đặc biệt là nữ giới từ 13 đến 44 tuổi, chiếm 35% lượng mua toàn thị trường, liên tục lùng sục các tiểu thuyết lãng mạn được đề xuất trực tuyến, tạo ra chu kỳ tái bản và tiêu thụ với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Các chuyên gia nhận định, ngành xuất bản Anh đang thể hiện sức chống chịu kinh tế tốt. Dù chi phí in ấn và vận chuyển gia tăng khiến giá sách trung bình tăng nhẹ khoảng 1,2% (lên mức 9,73 bảng/cuốn), người yêu sách vẫn sẵn sàng mở hầu bao nhờ chiến lược truyền thông mạng xã hội hiệu quả và chất lượng nội dung ngày càng đánh trúng thị hiếu độc giả trẻ.