Bắn 6 điểm 10 liên tiếp, cung thủ Đặng Công Đức hạ gục kỷ lục gia châu Á

Ngày 1/10, đại diện bắn cung Việt Nam - Đặng Công Đức tạo nên bất ngờ lớn tại tứ kết nội dung cung 3 dây cá nhân nam ASIAD 2026 khi chạm trán đối thủ cực mạnh Choi Yong-hee. Cung thủ người Hàn Quốc là hạt giống số 3 của giải và vừa cùng đồng đội thiết lập kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á lẫn ASIAD ở vòng 1/8.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính ngay từ những lượt bắn đầu tiên. Choi Yong-hee khởi đầu nhỉnh hơn khi vươn lên dẫn 29-28 ở loạt 1. Công Đức nhanh chóng quân bình tỷ số 57-57 ở loạt 2. Sang loạt thứ ba, đại diện Hàn Quốc tái lập lợi thế dẫn 87-86 nhờ lượt bắn 30 điểm tuyệt đối.

Đặng Công Đức đánh bại Choi Yonghee (Hàn Quốc) với tỷ số 146-143 ở tứ kết nội dung cung 3 dây cá nhân nam ASIAD 2026.. Ảnh: VTCnews ↵

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở hai loạt bắn cuối cùng. Trong thời khắc quyết định, Đặng Công Đức thể hiện bản lĩnh tâm lý vững vàng khi tung ra 6 mũi tên liên tiếp đạt điểm 10 tuyệt đối, thu về trọn vẹn 60 điểm. Trái lại, Choi Yong-hee có dấu hiệu tâm lý và chỉ đạt 28 điểm ở mỗi loạt. Chung cuộc, Công Đức lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 146-143, chính thức đánh bại ứng viên vô địch Hàn Quốc.

Chiến thắng chấn động này nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của Đặng Công Đức xuyên suốt giải đấu. Trước đó, anh đạt 709 điểm ở vòng phân hạng (xếp thứ 6 chung cuộc), vượt qua đại diện Mông Cổ 147-136 tại vòng 1/16 và thắng nghẹt thở đối thủ Tyutyun (Kazakhstan) 148-146 ở vòng 1/8. Sự ổn định cùng màn bùng nổ xuất thần ở thời điểm then chốt đã giúp Đặng Công Đức khẳng định vị thế và bản lĩnh của bắn cung Việt Nam trên đấu trường châu lục.