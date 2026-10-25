BAMC thông báo thu giữ hơn 8ha đất của Trung Nam tại dự án Golden Hills City để xử lý nợ

BAMC dự kiến thu giữ 8,1 ha của CTCP Trung Nam tại dự án Golden Hills City, TP Đà Nẵng để thu hồi nợ.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) vừa có thông báo dự kiến thu giữ hai khu đất có tổng diện tích hơn 8,1 ha thuộc quyền sử dụng của CTCP Trung Nam tại dự án Golden Hills City, Đà Nẵng, từ ngày 30/10/2026 để xử lý các khoản nợ quá hạn của bốn cá nhân vay vốn tại BIDV.

Theo thông báo của BAMC, hai khu đất được CTCP Trung Nam thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Quang Trung, nhằm bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay của ông Nguyễn Long Phúc, ông Nguyễn Văn Hùng, bà Đinh Thị Xuân Huyền và ông Đỗ Thành Nguyên.

Trước đó, ngày 24/7/2026, BIDV Quang Trung đã có các thông báo yêu cầu bên bảo đảm và bên đang giữ tài sản bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, theo BAMC, các bên vẫn chưa thực hiện yêu cầu này.

Khu đất thứ nhất có diện tích 63.038 m², tương đương hơn 6,3 ha, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TP Đà Nẵng cấp cho CTCP Trung Nam ngày 6/6/2012.

Trong tổng diện tích này, đất ở tại nông thôn chiếm 11.063 m²; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh chiếm 16.689 m²; phần còn lại 35.286 m² là đất cây xanh, giao thông và mặt nước.

Khu đất thứ hai có diện tích 18.027 m², tương đương hơn 1,8 ha, được cấp giấy chứng nhận ngày 9/3/2012. Toàn bộ diện tích được xác định là đất ở, gồm 2.002 m² đất ở tại nông thôn và 16.025 m² đất ở tại đô thị.

Như vậy, tổng diện tích hai khu đất được BAMC thông báo thu giữ là 81.065 m², tương đương hơn 8,1 ha.

Theo kế hoạch, việc thu giữ bắt đầu từ 8h ngày 30/10/2026 tại khu vực dự án Golden Hills City, thuộc địa bàn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. BAMC đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có tài sản không thuộc diện bảo đảm nhưng đang lưu giữ trong phạm vi các bất động sản nói trên di dời tài sản trước thời điểm thu giữ.

Theo tìm hiểu, hai khu đất nằm trong dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú, sau này được đổi tên thành Golden Hills City, do CTCP Trung Nam làm chủ đầu tư.

Dự án được phê duyệt lần đầu vào năm 2008 với quy mô ban đầu hơn 342 ha. Đến năm 2010, TP Đà Nẵng giao đất để triển khai dự án.

Tháng 7/2026, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án. Theo phương án mới, dự án có diện tích hơn 335 ha, trong đó đất ở gần 120 ha, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật hơn 100 ha, đất thương mại dịch vụ hơn 12 ha và đất cây xanh hơn 7 ha.

Về sản phẩm nhà ở, dự án dự kiến tiếp tục đầu tư 3.020 căn nhà thấp tầng, gồm 1.717 căn liền kề và 1.303 căn biệt thự, với tổng diện tích sàn khoảng 1,41 triệu m².

Quy hoạch điều chỉnh cũng bố trí quỹ đất cho các công trình thương mại, dịch vụ, chung cư kết hợp dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội, gồm trường học, cơ sở y tế, khu thể thao và công trình văn hóa. Dự án dự kiến đáp ứng quy mô dân số thường trú khoảng 29.940 người. Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ khoảng 4.400 tỷ đồng lên gần 15.500 tỷ đồng, đồng thời tiến độ thực hiện được kéo dài đến năm 2034.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra một số vi phạm liên quan đến đầu tư, xây dựng, giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án này.