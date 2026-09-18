Bamboo Capital cắt 2 mảng kinh doanh chủ lực trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện

Bamboo Capital quyết tâm thu gọn danh mục đầu tư khi lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại BCG Land (BCR), BCG Energy (BGE) cùng các công ty thành viên, công ty liên kết được xác định hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng mới.

Mục tiêu không chỉ là bán tài sản mà quan trọng hơn mà còn muốn đưa dòng vốn về những nơi có hiệu quả tốt hơn, giảm nợ, xử lý lỗ lũy kế và thu hồi nguồn lực đang nằm ở những khoản đầu tư chưa đạt kỳ vọng.

“Nhưng chúng tôi sẽ không bán bằng mọi giá”, ông Tan Bo Quan (Andy), Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, nhấn mạnh tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai theo hình thức trực tuyến vừa diễn ra.

Mục tiêu trước mắt của Bamboo Capital từ nay đến cuối năm 2026 là "ổn định hoạt động, xử lý những việc còn tồn đọng và giữ cho dòng tiền không bị đứt quãng". Ảnh: Thanh Thương.

Không chỉ thu gọn, Bamboo Capital còn tìm hướng đi mới

Ông Andy nhìn nhận, thời gian qua là giai đoạn không dễ dàng với Bamboo Capital. Việc mất tư cách công ty đại chúng và bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM là những vấn đề nghiêm trọng mà HĐQT và ban điều hành phải nhìn thẳng, thay vì né tránh.

Đi cùng với đó là bài toán lấy lại niềm tin của cổ đông. Với ông Andy, niềm tin không thể xây bằng những lời hứa hay kế hoạch trên giấy.

“Niềm tin không thể chỉ được xây dựng bằng những cam kết, mà phải được chứng minh bằng hành động cụ thể, sự minh bạch trong quản trị và kết quả thực tế”, ông nói.

Một trong những việc Bamboo Capital đang làm để lấy lại niềm tin với cổ đông là sắp xếp, thu gọn danh mục đầu tư. Tập đoàn sẽ thoái toàn bộ vốn tại BCG Land (BCR), BCG Energy (BGE) và một số công ty thành viên, công ty liên kết hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng mới.

Dòng tiền thu hồi được dự kiến ưu tiên cho tái cơ cấu, giảm nợ và lỗ lũy kế, bổ sung vốn lưu động cũng như thanh toán hoặc cơ cấu lại các nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, bán tài sản để thu hồi vốn không đồng nghĩa với bán nhanh bằng mọi giá.

Lãnh đạo Bamboo Capital cho biết từng khoản đầu tư sẽ được xem xét riêng, từ hiệu quả hoạt động, sức khỏe tài chính, điều kiện thị trường đến khả năng thực hiện giao dịch. Trên cơ sở đó, công ty mới quyết định bán khoản nào, thời điểm nào và theo phương thức nào. Với những thương vụ cần thiết, Bamboo Capital có thể thuê tổ chức thẩm định giá độc lập để có thêm cơ sở xác định giá trị.

Hiện tập đoàn vẫn đang đánh giá danh mục và làm việc với các bên quan tâm. Việc một nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm hay đang đàm phán cũng chưa đồng nghĩa thương vụ đã được chốt.

Nguồn tiền thu về, nếu các thương vụ được thực hiện, sẽ dược ưu tiên cho tái cơ cấu, bổ sung vốn lưu động và thanh toán hoặc cơ cấu lại các nghĩa vụ tài chính.

"Chỉ khi nguồn lực được củng cố và điều kiện phù hợp, Bamboo Capital mới tính đến những khoản đầu tư mới", ông Andy nói thêm.

Xét về bài toán quản trị, có thể thấy Bamboo Capital không rút khỏi hoạt động đầu tư mà đang đặt lại kỷ luật cho dòng vốn. Theo kế hoạch, tổng giá trị đầu tư mà Bamboo Capital "rót" vào doanh nghiệp khác tại mỗi thời điểm không vượt quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó và không sử dụng vốn vay.

Trước đây, Bamboo Capital phát triển trên năm trụ cột, gồm: hạ tầng thông qua Tracodi, bất động sản với BCG Land, năng lượng tái tạo với BCG Energy, sản xuất và bảo hiểm.

Tuy nhiên, sau khi quyết định thoái toàn bộ vốn góp tại BCG Land và BCG Energy, Bamboo Capital xác định ba nhóm hoạt động còn lại gồm hạ tầng, sản xuất và bảo hiểm vẫn tiếp tục là nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Ông Võ Văn Dũng (thứ hai từ phải qua) và ông Hoàng Quốc Trung (thứ ba từ phải qua) được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thanh Thương.

Nói sâu hơn về những mảng Bamboo Capital còn giữ lại, ông Lê Thanh Tùng, Phó tổng giám đốc, cho hay, Tracodi vẫn giữ tư cách công ty đại chúng và đã có lãi trở lại trong sáu tháng đầu năm 2026.

Ở mảng bảo hiểm, Bảo hiểm AAA cũng đã xóa được lỗ lũy kế sau quá trình tái cấu trúc và bắt đầu ghi nhận lợi nhuận. Đây là một trong những tín hiệu cho thấy những phần việc tái cơ cấu đang dần cho kết quả.

Mảng sản xuất hiện tập trung vào đồ gỗ Nguyễn Hoàng và dược phẩm Tipharco. Theo ban lãnh đạo, các đơn vị này vẫn duy trì thị trường trong nước, đồng thời bắt đầu tính đến khả năng đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

Nếu ba mảng hạ tầng, sản xuất và bảo hiểm là phần nền tảng được giữ lại, thương mại và công nghệ là hai hướng mà Bamboo Capital đang tính cho chặng đường phía trước.

Ở mảng thương mại, tập đoàn muốn đi sâu hơn vào thương mại quốc tế. Theo ông Andy, Bamboo Capital đã có một số nền tảng ban đầu và nếu kế hoạch được triển khai, HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình, đồng thời tìm kiếm những đối tác phù hợp.

Công nghệ là hướng thứ hai với AI và bán dẫn được lãnh đạo Bamboo Capital nhắc đến. Theo dó, đoanh nghiệp cho biết đang làm việc với một số đối tác để tìm kiếm khả năng hợp tác và xây dựng nền tảng ban đầu.

Tuy nhiên, đây mới là những hướng được đặt ra trong kế hoạch tái cơ cấu, chưa phải các dự án đầu tư cụ thể đã triển khai.

Tập trung ưu tiên ổn định và xử lý vấn đề tồn đọng

Dù đã tính đến những hướng kinh doanh mới, mục tiêu trước mắt của Bamboo Capital từ nay đến cuối năm 2026 vẫn khá thực tế là "ổn định hoạt động, xử lý những việc còn tồn đọng và giữ cho dòng tiền không bị đứt quãng".

Cụ thể, ban lãnh đạo cho biết công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu, hoàn thiện báo cáo tài chính và duy trì hoạt động liên tục của tập đoàn. Hiện doanh thu tại công ty mẹ chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính, cổ tức và các khoản đầu tư tại công ty con, công ty thành viên. Các đơn vị này vẫn đang hoạt động và tiếp tục tạo dòng tiền cho tập đoàn.

Tại thời điểm hiện tại, Bamboo Capital chưa ghi nhận rủi ro ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục. Vì vậy, đầu tư mới chưa phải việc được đặt lên trước và doanh nghiệp chỉ tính đến những cơ hội phù hợp khi đã có đủ nguồn lực.

Trước mắt, công ty ưu tiên củng cố tài chính, xử lý các nghĩa vụ cần thiết và giữ ổn định hoạt động.

“Củng cố nền tảng trước, tăng trưởng sau”, ông Andy nói.

Một phần quan trọng trong kế hoạch "củng cố nền tảng" là phương án phát hành riêng lẻ tối đa 400 triệu cổ phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng theo mệnh giá, với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo Bamboo Capital, cổ phiếu có thể được phát hành cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc chủ nợ, một lần hoặc chia thành nhiều đợt trong giai đoạn tái cơ cấu 2026 - 2030.

Ông Andy cho hay, 4.000 tỷ đồng là tổng hạn mức của cả phương án, bao gồm phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược và phần dùng để chuyển đổi nợ, các khoản phải trả thành vốn góp, chứ không phải hai khoản 4.000 tỷ đồng riêng biệt.

Lãnh đạo Bamboo Capital cũng thừa nhận cả hai phương án đều có thể làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu. Đây là cái giá phải tính đến khi doanh nghiệp cần thêm vốn hoặc muốn giảm áp lực nợ.

Ông Andy đánh giá, việc chuyển đổi nợ thành cổ phần giúp giảm nghĩa vụ tài chính, trong khi nhà đầu tư chiến lược, nếu tham gia, có thể mang thêm vốn, năng lực quản trị, công nghệ và thị trường.

"HĐQT sẽ phải cân nhắc giữa mức độ pha loãng và lợi ích từ việc cải thiện sức khỏe tài chính của công ty", ông nói thêm.

Ngoài phát hành cổ phiếu, cổ đông cũng thông qua chủ trương để Bamboo Capital có thể tiếp nhận các khoản hỗ trợ từ cổ đông và đối tác chiến lược dưới hình thức khoản vay không có tài sản bảo đảm, lãi suất 0%, phục vụ tái cấu trúc tài chính và nợ vay.

Kế hoạch tái cơ cấu cũng đặt ra lộ trình dự kiến khoảng năm năm để Bamboo Capital hướng tới việc khôi phục tư cách công ty đại chúng.

Tuy nhiên, ông Ng Wee Siong (Leonard), thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bamboo Capital, lưu ý đây là một lộ trình dự kiến chứ không phải cam kết rằng sau năm năm doanh nghiệp đương nhiên trở lại tư cách công ty đại chúng.

"Điều này còn phụ thuộc vào việc công ty xử lý đến đâu những vấn đề tồn tại và có đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý tại thời điểm thực hiện hay không", ông chia sẻ.

Theo lộ trình, Bamboo Capital sẽ đi từng bước, trước hết ổn định dòng tiền và hoạt động kinh doanh cốt lõi; sau đó cơ cấu lại danh mục đầu tư và nghĩa vụ nợ, cải thiện tình hình tài chính và quản trị. Khi đáp ứng các điều kiện cần thiết, công ty mới tính đến thủ tục đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu trở lại.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Võ Văn Dũng khỏi vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đơn từ nhiệm và bầu ông Michael Voang vào vị trí này. Ở Ban kiểm soát, cổ đông miễn nhiệm ông Nguyễn Viết Cường, đồng thời tăng số lượng thành viên từ ba lên bốn người và bầu bổ sung ông Võ Văn Dũng cùng ông Hoàng Quốc Trung. Như vậy, sau khi rời HĐQT, ông Võ Văn Dũng vẫn tiếp tục tham gia bộ máy quản trị của Bamboo Capital, nhưng ở vai trò thành viên Ban kiểm soát.