Bamboo Airways khai trương đường cất hạ cánh số 2 Sân bay Phù Cát, kết nối quốc tế đến Gia Lai

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC tặng hoa cho tổ bay QH9585. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 29/10, chuyến bay QH9585 của Bamboo Airways từ Macao đã hạ cánh xuống Quy Nhơn lúc 15 giờ 25 phút theo giờ Việt Nam, chính thức khai trương đường cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không Phù Cát. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng hàng không và mở rộng kết nối quốc tế của tỉnh Gia Lai.

Chuyến bay với 172 hành khách và phi hành đoàn đã được lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đại diện Tập đoàn FLC chào đón nồng hậu tại cửa máy bay. Trên hành trình kéo dài hai tiếng, phi hành đoàn đã giới thiệu đến hành khách vẻ đẹp của Gia Lai, vùng đất hội tụ cả nét quyến rũ của biển xanh và sự hùng vĩ của đại ngàn Pleiku, cùng chiều sâu văn hóa bản địa đặc sắc.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ khánh thành dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát. Đây cũng là chuyến bay tiếp theo trong chuỗi các chuyến bay thẳng kết nối Macao với Gia Lai do Bamboo Airways triển khai trong tháng 10 và tháng 11 năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách trên chuyến bay QH9585. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi rời sân bay, đoàn khách bắt đầu hành trình 05 ngày 04 đêm khám phá Gia Lai, lưu trú tại khách sạn LUVIAF Quy Nhơn và quần thể FLC Quy Nhơn. Du khách sẽ tham quan các điểm đến nổi tiếng như Eo Gió, vách đá Mỏ Chim, Hang Dơi, bãi biển Kỳ Co, tháp Bánh Ít, chùa Ông Núi, biển hồ Tơ Nưng, đồng thời thưởng thức ẩm thực địa phương đặc trưng.

Đại diện Bamboo Airways cho biết việc phát triển các đường bay quốc tế cần gắn liền với hệ sinh thái du lịch tại mỗi điểm đến. Hãng mong muốn không chỉ tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện mà còn kết nối hành khách với các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của địa phương.

Lãnh đạo Bamboo Airways chụp hình cùng tổ bay QH9585. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong thời gian tới, Bamboo Airways và Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối Quy Nhơn với các thị trường quốc tế tiềm năng như Nga và Hàn Quốc, góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác cùng với nâng cấp nhà ga đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không Phù Cát, tạo điều kiện để Gia Lai mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương./.

Nghi thức phun vòi rồng chào mừng chuyến bay thẳng quốc tế của Bamboo Airways khai trương đường cất hạ cánh số 2 của sân bay Phù Cát. (Ảnh: PV/Vietnam+)