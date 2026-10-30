Bamboo Airways khai trương chuyến bay thẳng quốc tế đầu tiên từ Macao xuống sân bay Phù Cát

Lúc 15h25 ngày 29/10, tàu bay mang số hiệu VN-A227 của Bamboo Airways, thực hiện chuyến bay QH9585 từ Macao, đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Phù Cát. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên khai thác đường cất hạ cánh số 2, đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không của tỉnh Gia Lai.

Chuyến bay có 172 hành khách, với thời gian bay khoảng 2 giờ. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, sân bay tổ chức nghi thức phun vòi rồng chào mừng.

Đón chuyến bay tại sân bay có ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Nghi thức phun vòi rồng chào mừng chuyến bay thẳng quốc tế của Bamboo Airways khai trương đường cất hạ cánh số 2 của sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện doanh nghiệp đã tặng hoa, quà lưu niệm mang dấu ấn địa phương cho phi hành đoàn và hành khách.

Trên chuyến bay, Bamboo Airways cũng tổ chức chương trình giới thiệu về cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai. Hành khách được giới thiệu về sự kết hợp giữa không gian biển xanh Quy Nhơn với vẻ đẹp hùng vĩ của đại ngàn Pleiku, cùng những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

Chuyến bay QH9585 nằm trong chuỗi chuyến bay thẳng kết nối Macao với Gia Lai do Bamboo Airways triển khai trong tháng 10 và 11/2026.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Phù Cát, đoàn khách bắt đầu hành trình khám phá Gia Lai kéo dài 5 ngày 4 đêm. Trong đó, du khách có 2 đêm nghỉ tại khách sạn LUVIAF Quy Nhơn và 2 đêm tại quần thể FLC Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC tặng hoa cho tổ bay QH9585.

Lịch trình được thiết kế kết hợp các điểm du lịch biển, văn hóa và sinh thái. Tại khu vực Quy Nhơn, du khách sẽ tham quan Eo Gió, vách đá Mỏ Chim, Hang Dơi, Hang Ba Nghé, bãi biển Kỳ Co, tháp Bánh Ít và chùa Ông Núi.

Ở khu vực phía Tây, hành trình đưa du khách đến Mang Yang, biển hồ Tơ Nưng tại Pleiku. Các hoạt động trải nghiệm ẩm thực địa phương cũng được tổ chức, với những món hải sản vùng biển Quy Nhơn và hương vị cà phê cao nguyên.

Việc kết hợp các điểm đến biển và cao nguyên trong một chương trình du lịch được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách khi đến Gia Lai.

Đại diện Bamboo Airways cho biết hãng xác định phát triển đường bay quốc tế cần gắn với hệ sinh thái du lịch tại mỗi điểm đến.

"Chúng tôi mong muốn không chỉ tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho du khách quốc tế đến Gia Lai, mà còn góp phần kết nối hành khách với các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của địa phương", đại diện Bamboo Airways chia sẻ.

Hành khách hào hứng nhận những món quà mang dấu ấn Gia Lai trên chuyến bay Bamboo Airways.

Cũng theo đại diện Bamboo Airways, trong thời gian tới, hãng cùng Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối Quy Nhơn với các thị trường quốc tế tiềm năng như Nga, Hàn Quốc, qua đó mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và thu hút khách du lịch. Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác là một trong những bước tiến đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát.

Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông và tăng cường liên kết vùng, sân bay Phù Cát có vai trò quan trọng trong kết nối địa phương với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Cùng với đường cất hạ cánh số 2, việc nâng cấp nhà ga và các hạng mục hạ tầng liên quan được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận chuyển hành khách.

Đối với Gia Lai, đây cũng là cơ hội để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của hai không gian biển và cao nguyên. Nếu khu vực Quy Nhơn có lợi thế về du lịch biển, nghỉ dưỡng và di sản văn hóa, Pleiku cùng các địa bàn phía Tây lại hấp dẫn bởi cảnh quan núi rừng, khí hậu và bản sắc văn hóa Tây Nguyên.