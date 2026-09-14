Bamboo Airways giảm 94% số chuyến bay sau 2 tháng

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 27.594 chuyến bay trong tháng 8/2026. Trong đó, 18.887 chuyến cất cánh đúng giờ (OTP), tương ứng tỷ lệ 68,4%; 8.707 chuyến bị chậm, chiếm 31,6%. Toàn ngành cũng ghi nhận 72 chuyến bay bị hủy, tương đương khoảng 0,3%.

Xét theo từng hãng bay, Bamboo Airways bất ngờ dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ với 86%, gồm 37 chuyến cất cánh đúng giờ và 6 chuyến bị chậm trong tháng 8.

Tuy vậy, tính chung cả tháng, hãng chỉ thực hiện 43 chuyến bay, thấp hơn đáng kể so với các hãng còn lại. Trong khi đó, theo số liệu Cục Hàng không Việt Nam công bố vào tháng 6, Bamboo Airways từng khai thác 725 chuyến. Như vậy, sản lượng bay của hãng đã giảm khoảng 94% chỉ sau 2 tháng.

Do quy mô khai thác hiện ở mức rất thấp, tỷ lệ OTP cao của Bamboo Airways chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả khai thác nếu xét trên quy mô lớn.

Con số trên được ghi nhận trong bối cảnh Bamboo Airways hiện chỉ còn một máy bay đang hoạt động là Airbus A321-200, mang số đăng ký VN-A227. Quy mô đội bay của hãng đã giảm mạnh so với giai đoạn phát triển cao điểm, khi Bamboo Airways từng sở hữu tới 44 tàu bay.

Xếp thứ hai về tỷ lệ đúng giờ trong tháng 8 là VASCO với 80,3%. Hãng bay này thực hiện 1.273 chuyến bay trong tháng, với 1.022 chuyến cất cánh đúng giờ và 251 chuyến bị chậm.

Đứng thứ 3 là Sun PhuQuoc Airways với tỷ lệ OTP đạt 73,9%. Hãng bay thành viên của Tập đoàn Sun Group đã khai thác 2.902 chuyến trong tháng 8, gồm 2.145 chuyến đúng giờ và 757 chuyến bị chậm. Đáng chú ý, Sun PhuQuoc Airways không ghi nhận chuyến bay nào bị hủy trong tháng 8.

Pacific Airlines đứng thứ 4 với tỷ lệ OTP đạt 70%, khi khai thác 669 chuyến bay, trong đó 468 chuyến cất cánh đúng giờ và 201 chuyến bị chậm.

Trong khi đó, Vietnam Airlines đứng thứ 5 với 11.033 chuyến bay được khai thác, cao nhất trong số các hãng bay nội địa. Hãng có 7.539 chuyến cất cánh đúng giờ, đạt tỷ lệ OTP 68%.

Vietjet Air đứng thứ 6 với 10.682 chuyến khai thác trong tháng, trong đó 7.089 chuyến đúng giờ, đạt OTP 66,4%.

Vietravel Airlines ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ thấp nhất trong tháng, ở mức 59,2%. Trong tổng số 992 chuyến khai thác, hãng có 587 chuyến đúng giờ và 405 chuyến bị chậm.

Gần 6.000 chuyến bay bị chậm do tàu bay về muộn

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, tình trạng tàu bay về muộn tiếp tục là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các chuyến bay bị chậm. Thống kê cho thấy có 5.928 chuyến bay bị chậm do tàu bay về muộn, chiếm 21,5% tổng số chuyến khai thác và tương đương 68,1% tổng số chuyến chậm trong tháng.

Vietjet Air là hãng có số chuyến chậm do tàu bay về muộn cao nhất với 2.518 chuyến, tiếp đến là Vietnam Airlines với 2.180 chuyến. Đây cũng là hai hãng có sản lượng khai thác lớn nhất thị trường trong nước hiện nay, do đó số chuyến chịu ảnh hưởng bởi nguyên nhân này cũng cao hơn.

Với các hãng bay còn lại, Sun PhuQuoc Airways ghi nhận 627 chuyến chậm do tàu bay về muộn trong tháng; Vietravel Airlines ghi nhận 294 chuyến; VASCO có 174 chuyến; Pacific Airlines có 129 chuyến; và Bamboo Airways có 6 chuyến.

Bên cạnh nguyên nhân tàu bay về muộn, các nhóm nguyên nhân khác cũng tác động đến chỉ số đúng giờ gồm từ hãng hàng không; quản lý, điều hành bay; thời tiết...