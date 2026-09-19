Bám trụ vùng lũ, chung tay đưa cuộc sống trở lại bình thường

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Hậu Lộc thu hoạch lúa mùa.

Bám địa bàn, hỗ trợ người dân

Tại khu dân cư thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, sau khi nước rút, con đường làng phủ một lớp bùn non. Những cành cây, túi nilon, đồ dùng sinh hoạt bị nước cuốn trôi nằm rải rác hai bên đường. Trong sân các gia đình, người dân tranh thủ cọ rửa nền nhà, gom đồ đạc, phơi lại những vật dụng còn có thể sử dụng.

Sau khi nước rút, lực lượng công an xã Nông Cống hỗ trợ dọn vệ sinh Trường THCS Trần Phú.

Giữa khung cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tất bật với công việc. Người xúc bùn, người vận chuyển đồ đạc, người kiểm tra từng khu vực còn đọng nước. Không khí khẩn trương nhưng không ồn ào.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Cống, Trương Công Tuấn: “Trong những ngày mưa lũ, lực lượng vũ trang được phân công bám từng khu vực, thường xuyên nắm tình hình, nhất là các khu dân cư thấp trũng, nơi có nguy cơ bị chia cắt. Khi nước lên, nhiệm vụ ưu tiên là bảo đảm an toàn cho người dân; khi nước rút, các lực lượng nhanh chóng chuyển sang hỗ trợ khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường và khôi phục sản xuất”.

Vận chuyển nước ngọt cung cấp cho người dân vùng lũ xã Kim Tân.

Cùng với nhân lực, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm được các lực lượng chuyển đến các hộ dân vùng ngập lụt. Với người dân vùng lũ, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên trong những ngày phải đối mặt với thiên tai.

Cán bộ quân y Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Cống khám bệnh cho người dân vùng lũ.

Đến trưa ngày 19/9, toàn tỉnh vẫn còn 1.458 hộ/4.377 khẩu trong khu vực bị ảnh hưởng. Không chỉ hỗ trợ đời sống, công tác chăm sóc sức khỏe cũng được triển khai ngay tại khu dân cư. Cán bộ quân y Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Cống đã trực tiếp kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn người dân phòng, chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ và cấp thuốc thiết yếu phù hợp với tình trạng sức khỏe từng người.

Lực lượng y tế xã Ngọc Liên khử trùng giếng nước sinh hoạt cho các hộ dân bị ngập lụt.

Sau khi nước rút, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và môi trường cũng tăng cao. Vì vậy, các lực lượng cùng với địa phương vệ sinh khu dân cư, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, tiêu độc, khử trùng các giếng nước ăn của người dân tại những khu vực bị ngập.

Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó

Nếu trong những ngày nước lên, các lực lượng chạy đua để bảo vệ người và tài sản thì khi nước rút, cuộc chạy đua ấy tiếp tục trên những con đường làng, trong trường học và ngoài đồng ruộng.

Nước rút đến đâu, thầy cô Trường Tiểu học Ngọc Trung, xã Ngọc Liên dọn vệ sinh đến đó.

Tại các điểm trường bị ngập, giáo viên cùng lực lượng chức năng khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh lớp học, bàn ghế, sân trường. Những nơi bị ảnh hưởng nặng được ưu tiên xử lý trước để sớm đón học sinh trở lại.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Xuân Lập thu gom rác thải sau khi nước rút.

Ngoài đường làng, người dân và lực lượng thu gom rác, dọn cây cối, khơi thông các điểm thoát nước. Những con đường vốn quen thuộc với người dân sau nhiều ngày ngập nước đang dần trở lại dáng vẻ bình thường. Trên các tuyến giao thông miền núi, lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục xử lý các điểm sạt lở.

Các lực lượng hỗ người dân thu hoạch lúa mùa bị ngập lụt.

Ngoài đồng ruộng, áp lực còn lớn hơn khi nhiều diện tích lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch nhưng bị ngập úng. Lực lượng dân quân và các lực lượng tại chỗ tranh thủ xuống đồng, hỗ trợ người dân thu hoạch những diện tích có thể cứu vãn, vận chuyển lúa lên bờ.

Đến trưa ngày 19/9, toàn tỉnh bị ngập 7.863 ha diện tích sản xuất nông nghiệp. Trong đó, 4.632 ha lúa, 1.845 ha rau màu, 1.386 ha mía...

Trên cánh đồng còn sũng nước, một người dân cùng các chiến sĩ gom từng bó lúa bị đổ. Những bông lúa đã ngả màu vì ngâm nước được nâng niu đặt lên bờ. “Còn thu được bao nhiêu thì cố gắng thu bấy nhiêu”, bà Bùi Thị Lý, xã Vạn Lộc chia sẻ. Với bà con, mỗi bó lúa lúc này đều quý bởi đó là công sức của cả vụ sản xuất và nguồn thu nhập của gia đình.

Lực lượng chức năng xã Nông Cống gia cố bờ bao Mã Còng, thôn Cung Điền bị tràn.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, gia cố những tuyến đê, bờ bao bị tràn, có nguy cơ mất an toàn. Một số sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh đã được xử lý ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn công trình. Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi và địa phương vận hành tối đa các trạm bơm, cống tiêu, nhanh chóng tiêu nước ở những khu vực còn ngập.

Lực lượng vũ trang cơ sở luôn bám nắm địa bàn sẵn sàng hỗ trợ người dân và khắc phục sự cố do thiên tai gây ra.

Thiên tai đi qua để lại nhiều thiệt hại, nhưng trong những ngày khó khăn nhất, sự có mặt kịp thời của các lực lượng đã trở thành điểm tựa đối với người dân. Theo báo cáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 2.509 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Công an tỉnh huy động 18.367 lượt cán bộ, chiến sĩ và 16.489 lượt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia hỗ trợ người dân.

Trên những vùng quê vừa đi qua mưa lũ, những bước chân vẫn đang nối tiếp nhau trên đường làng, ngoài đồng ruộng... Lực lượng chức năng tiếp tục bám địa bàn, người dân tiếp tục dựng lại cuộc sống. Sau dòng nước dữ, điều còn lại không chỉ là những thiệt hại cần khắc phục, mà còn là tình quân dân, sự sẻ chia và tinh thần cùng nhau vượt qua khó khăn.