Bám sát từng dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Chiều 3/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên và Quảng Ngãi. Tham dự có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND và Công an các địa phương liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá các địa phương, Công an các tỉnh cơ bản bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

11 dự án đã hoàn thành 100%

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, Bộ Công an được giao phối hợp với các địa phương theo dõi, triển khai 53 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thuộc 7 tỉnh. Trong đó, Công an các địa phương trực tiếp làm chủ đầu tư 25 dự án; đồng thời đôn đốc, theo dõi việc triển khai 28 dự án do các địa phương thực hiện.

Đối với 21 dự án khởi công năm 2025, đến nay, đã có 11 dự án hoàn thành 100%, đưa vào phục vụ học sinh trong năm học 2026-2027; khối lượng hoàn thành trung bình của nhóm dự án này đạt trên 90%. Các công trình còn lại đang được tập trung hoàn thiện theo những mốc tiến độ đã cam kết.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại cuộc họp.

Đối với các dự án triển khai trong giai đoạn tiếp theo, các địa phương đã tập trung hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công. Tiến độ giữa các dự án còn khác nhau; một số công trình cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn để bảo đảm yêu cầu đề ra.

Qua rà soát, những vướng mắc chủ yếu hiện nay liên quan đến điều kiện địa chất phức tạp tại khu vực miền núi, ảnh hưởng của thiên tai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, biến động giá, nguồn vật liệu, nhân lực và điều kiện tổ chức thi công. Một số dự án phải điều chỉnh phương án, xử lý các vấn đề phát sinh về mặt bằng và địa chất nên tiến độ bị ảnh hưởng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bám tiến độ từng tuần, từng tháng, từng công đoạn

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá các địa phương, Công an các tỉnh cơ bản bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nhiều công trình đạt tiến độ tích cực. Đối với những dự án còn chậm, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu phải làm rõ cả nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là những hạn chế trong tổ chức thực hiện để có biện pháp khắc phục cụ thể.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Với các trường khởi công năm 2025 đã hoàn thành, đưa vào hoạt động, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh phối hợp với ngành giáo dục, xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả vận hành, kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh. Việc rà soát phải bao quát từ chất lượng công trình đến tổ chức đưa đón, giao thông, ăn ở, quản lý học sinh, an ninh, trật tự, điện, nước và các điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn trong quá trình dạy, học và nội trú.

Đối với các dự án khởi công năm 2025 chưa hoàn thành, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh trực tiếp báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để tập trung chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc; bám sát các mốc hoàn thành đã cam kết trong tháng 10, tháng 11 và chậm nhất trước ngày 31/12/2026, tùy từng dự án.

Phải xây dựng thời gian biểu cho từng dự án, từng tuần, từng tháng và từng công đoạn để kiểm tra, đánh giá, đôn đốc.

Đối với các dự án triển khai trong năm 2026, kể cả những dự án không do lực lượng Công an trực tiếp làm chủ đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thời gian biểu cụ thể cho từng dự án, chi tiết theo từng tuần, từng tháng và từng công đoạn, từ giải phóng mặt bằng, thi công móng, các tầng đến cất nóc, hoàn thiện. Tiến độ này phải được gửi về Bộ Công an để phục vụ công tác theo dõi, kiểm đếm, giao ban và đôn đốc.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị những địa phương mà lãnh đạo Công an tỉnh chưa tham gia Ban Chỉ đạo của địa phương sớm bổ sung thành phần này để nâng cao hiệu quả phối hợp, theo dõi, đôn đốc và tham mưu giải quyết khó khăn. Đối với các vấn đề về vốn và thủ tục, các địa phương đã được bố trí nguồn lực phải đẩy nhanh giải ngân; những nội dung cần hướng dẫn chung được giao các cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu, xử lý thống nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu lãnh đạo Công an các tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đánh giá, đôn đốc từng dự án; kịp thời phát hiện những khó khăn về giải phóng mặt bằng, thi công, vật liệu, nhân công, điện, nước, giao thông để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ. Các đơn vị không được thụ động, trông chờ mà phải tranh thủ từng ngày, từng tuần, phấn đấu bảo đảm các dự án thuộc giai đoạn 2026-2027 hoàn thành trước ngày 30/7/2027.

Đồng chí Thứ trưởng cũng giao Văn phòng Bộ tiếp tục theo dõi, kiểm đếm tiến độ, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để tham mưu xử lý; đồng thời kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các địa phương, đơn vị, cá nhân có cách làm hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.