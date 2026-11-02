Bám sát mốc thời gian cam kết, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Buổi làm việc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã Cửa Tùng, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Mỹ Thủy và Diên Sanh.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: C.H

Tại buổi làm việc, các đơn vị chủ đầu tư và địa phương liên quan đã báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn ĐTC các dự án. Theo đó, dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 2.732 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương gần 1.865 tỉ đồng, ngân sách địa phương gần 867 tỉ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 48km đi qua địa bàn các xã Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Cửa Việt, Gio Linh, Bến Hải, Triệu Bình, Nam Cửa Việt và phường Nam Đông Hà. Đến nay, dự án đã được bàn giao mặt bằng 46km/48km (đạt 94%), còn lại 2km chưa bàn giao. Giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư của năm 2026 đạt 73,5%.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông báo cáo tình hình thực hiện các dự án - Ảnh: C.H

Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt có tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng, với chiều dài tuyến khoảng 5,67km. Dự án đã bàn giao mặt bằng 5,28/5,67km, đạt 93%. Giá trị giải ngân nguồn vốn trong năm 2026 đạt 47,19%.

Dự án Quốc lộ 15D đoạn tuyến từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn có tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng. Trên cơ sở kế hoạch giải ngân vốn của năm 2026, đến nay, dự án đã hoàn thành giải ngân 42%. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, nhà thầu, hiện còn một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguyên vật liệu thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: C.H

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn ĐTC, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có chỉ đạo cụ thể để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho từng dự án.

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương - Ảnh: C.H

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương bám sát mốc thời gian đã cam kết, hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn ĐTC và cập nhật báo cáo tiến độ thi công hàng ngày. Dự án thi công hoàn thành đến đâu giải ngân ngay đến đó, không để mất vốn, không để công trình đầu tư dang dỡ. Các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm ngày làm đêm và phải hoàn thành khối lượng thi công đã được giao.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: C.H

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu công trình dự án nào bị chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng, trách nhiệm thuộc về địa phương đó. Đồng chí giao Sở Tài chính phối hợp với các ban quản lý dự án làm thí điểm KPI đối với các nhà thầu để đánh giá, theo dõi. Các đơn vị, địa phương cũng được giao rà soát các nguồn vốn, nhất là các nguồn vốn chưa sử dụng hết trong năm 2026 phải báo cáo Sở Tài chính cân đối, điều tiết trước ngày 5/11.