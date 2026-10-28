Bám sát kịch bản điều hành: Lai Châu quyết tâm bứt phá mục tiêu hai con số

Dự phiên họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến làm rõ kết quả đạt được, đề nghị bổ sung, hoàn thiện nội dung, số liệu vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và báo cáo dự toán thu, chi ngân sách địa phương 10 tháng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm 2026. Qua đó, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp hai tháng cuối năm để đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra của năm và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Quang cảnh phiên họp.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất, trong tháng 10/2026, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10%. Tình hình kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp cơ bản bảo đảm khung thời vụ; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao. Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch được chú trọng; các chỉ tiêu du lịch vượt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả; công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đại biểu tham gia thảo luận làm rõ các nội dung trong báo cáo.

Tỉnh đã hoàn thành chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 100% dân số hiện có mặt, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ trung ương giao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu của ngành mình để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo. Các sở, ngành phải có giải pháp cụ thể, tập trung tăng cường đẩy mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần bám sát kịch bản tăng trưởng, trong đó chú ý tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp và các dự án ngoài ngân sách. Quan tâm đến công tác sắp xếp, xử lý nhà đất; công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh; công tác thanh, kiểm tra, kiểm toán. Các xã, phường xác định công việc phải làm hàng tuần, hàng tháng và xác định kết quả đạt được. Giao Sở Tài chính hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, 10 tháng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm 2026.

Các sở, ngành lưu ý chủ động xây dựng các nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm. Tăng cường phối hợp và nâng cao vai trò tham mưu, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu…